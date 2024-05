O paratleta mesquitense Flávio Rossini disputa uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 - Divulgação

Publicado 20/05/2024 18:56 | Atualizado 20/05/2024 19:41

Mesquita – O paratleta mesquitense Flávio Rossini pode realizar um de seus maiores sonhos desde que se tornou cego total, há quatro anos. Ele esteve em São Paulo para disputar uma vaga na delegação brasileira para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Rossini competiu em três modalidades: 100 metros costas, 400 metros livres e 50 metros livres.

“Concorri para 400 metros livres, mas já previa que não alcançaria o índice. De qualquer forma, consegui a medalha de ouro na competição e isso me deu um novo gás para as próximas. Consegui o bronze nos 50 metros livres. Vou disputar os 100 metros costas, que é justamente onde deposito a maior expectativa pelo resultado”, contou Flavio, que está treinando desde novembro do ano passado.



Para conquistar seus objetivos, Flávio tem uma rotina intensa, com dois treinos diários de segunda a sábado. Em média, são três horas dedicadas ao esporte. Além disso, ele também tem a alimentação regrada e faz exercícios complementares para a preparação física. O trabalho, aliás, tem surtido efeito. Tanto que Rossini já ganhou muitas medalhas.



“No ano passado, foram 12 no total: seis de ouro, duas de bronze e quatro de prata. Em 2024, consegui duas medalhas de ouro em Recife, no dia 6 de abril, nos 100 metros costas e nos 50 metros livres. No último sábado, dia 11 de maio, ganhei ouro também nos 100 metros livre, 100 metros costas e nos 50 metros livre, no Meeting Paralímpico Loterias Caixa do Rio”, conta, orgulhoso.



Flávio Rossini tem o apoio da Prefeitura de Mesquita, a partir da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, e participa do Projeto Paralímpico da Marinha, o PARAPROLIM. Os treinos do paratleta mesquitense, porém, até por uma questão de logística, têm acontecido em uma academia privada de Edson Passos.



“Ele já foi meu aluno quando era criança, isso há mais de 30 anos. Retornou no final de 2022 e evoluiu de uma forma surpreendente. Tanto que, hoje, é um paratleta que pode, sim, aspirar participar de uma competição do porte dos Jogos Paralímpicos”, enalteceu Marcio Monteiro, que treina Flávio Rossini na academia e também é o coordenador aquático da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.



Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 serão realizados na capital francesa entre os dias 28 de agosto e 8 de setembro.



Turmas especiais gratuitas



A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita tem mais de 2 mil alunos matriculados em atividades aquáticas que são oferecidas gratuitamente em três polos na cidade. Em um deles, na Academia Raia 1, parceira da Prefeitura de Mesquita e localizada em Juscelino, há duas turmas especiais, pensadas para suprir as múltiplas necessidades de pessoas com deficiência.



“São alunos que, muitas vezes, não podem ficar expostos a baixas temperaturas. Nesse polo, temos piscina aquecida, o que evita situações que podem prejudicar a saúde deles. Os que precisam contam com a ajuda dos pais ou de algum familiar, que entra na água e auxilia. São dez alunos em cada turma, com três profissionais atuando ao mesmo tempo”, explicou Marcio Monteiro.



As inscrições para as atividades aquáticas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Mesquita acontecem sempre que há vagas disponíveis. As informações são divulgadas através dos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Mesquita.