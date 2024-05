Programação acontece no Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura de Mesquita - Divulgação/ PMM

Programação acontece no Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura de MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 21/05/2024 23:47 | Atualizado 21/05/2024 23:48

- Ade Mesquita, em parceria com o, vai oferecer, nesta quarta-feira (22) e sexta-feira (24), uma série de atividades para empreendedores e estudantes locais. As oficinas e palestras acontecem no Auditório Zelito Viana, na sede da prefeitura de Mesquita.