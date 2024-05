Oportunidade de emprego - Rede social

Publicado 22/05/2024 21:38 | Atualizado 22/05/2024 21:41

- Ode Mesquita está comabertas para contratações de chefe de cozinha, cozinheiro e encarregado de padaria com experiência.

O intuito da Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico é oferecer oportunidades para aqueles que buscam ingressar ou progredir no mercado de trabalho local.



Interessados devem enviar o currículo atualizado até quinta-feira, dia 23, para o e-mail: balcaodeempregos@mesquita.rj.gov.br (inserir o código VAGAEXP no assunto) ou comparecer até as 16:30h na Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, localizada no segundo andar da Prefeitura.