Colônia de férias agita fim de janeiro na Assistência Social de MesquitaLuiz Eduardo/ PMM

Publicado 06/02/2025 20:24

Mesquita – Os últimos dias de janeiro foram agitados na Assistência Social de Mesquita. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 2025 promoveu a primeira colônia de férias nas dependências dos Centros de Referência de Assistência Social do município.

A semana foi repleta de atividades recreativas e interações socioassistenciais e socioeducativas. Na tarde da quarta-feira, dia 29 de janeiro, 66 crianças de 6 a 14 anos se reuniram no CRAS Chatuba para uma programação repleta de música, jogos e gincanas.



“O cuidado e a atenção com a criança é prioridade e foco da nossa política de assistência social. E a colônia de férias vem nesse encontro de cuidado, de proteção e defesa dessas crianças. É uma satisfação e uma alegria ver o equipamento funcionando e proporcionando essa semana de muito lazer e recreação para eles”, declarou a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel.



As dinâmicas programadas incluíram brincadeiras como dança das cadeiras, amarelinha, pintura e desafios com bola. Para Hevelin Ferreira, de 39 anos, a colônia de férias do SCFV fortalece a união entre as crianças. “Esse programa e as atividades oferecidas são muito importantes, pois ajudam a tirar as crianças da rua e das telas, promovendo o desenvolvimento delas. Sou mãe de cinco filhos e quatro deles participam das atividades do SCFV. As profissionais aqui são supercapacitadas, amorosas e carinhosas. Me sinto muito satisfeita em vê-los aqui”, afirmou a moradora da Chatuba.



A Colônia de férias da Assistência Social de Mesquita tem duas edições ao ano, que acompanham o período de recesso das unidades escolares. As atividades são realizadas por oficineiros que promovem ações lúdicas, recreativas e culturais às crianças.



"Promover esses momentos de convivência em um espaço onde as crianças podem se encontrar, brincar e trocar experiências é essencial para o desenvolvimento social delas. Conseguimos também abrir nossas portas para crianças de fora. As atividades são cuidadosamente planejadas para estimular a criatividade e promover a convivência, fortalecendo laços que vão além do nosso espaço”, disse a coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Sildivânia Souza.