Publicado 31/01/2025 06:08

Mesquita - Os subsecretários da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Felippe Souza e Aline Forasteiro estiveram na cidade para um encontro com a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Erika Rangel, que apresentou os panoramas das políticas públicas socioassistenciais implementadas no município, além dos serviços oferecidos e das ações promovidas à população.

Na sede da Subsecretaria Municipal de Assistência Social, Erika apresentou o Centro de Monitoramento da própria pasta aos visitantes. Assuntos como acessibilidade, abrigos públicos, direitos humanos e a atuação dos conselhos municipais foram discutidos.



“A conexão entre estado e município nos permite entender como as pastas podem trabalhar de forma conjunta, tanto na área da Assistência Social quanto dos Direitos Humanos. Já temos várias iniciativas em andamento, como ações voltadas para educação antirracista e enfrentamento à LGBTfobia. São projetos desafiadores, mas fundamentais para a transformação social”, explicou Aline Forasteiro, subsecretária de Promoção, Garantia e Defesa dos Direitos Humanos.



Pastas como Segurança Alimentar, o Sistema Único de Assistência Social e os Direitos Humanos foram debatidos enquanto a equipe local apresentava a estrutura organizacional da administração municipal, além de um projeto futuro de reformulação dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, que passarão a atuar como um grande complexo, para aprimorar os serviços oferecidos à população.



"A colaboração entre diferentes esferas de governo é a chave para transformar políticas em ações concretas que realmente impactem a vida das pessoas. Juntos, vamos fortalecer os serviços de assistência social e direitos humanos, garantindo que todos tenham acesso ao que é fundamental para uma vida digna”, afirmou Felippe Souza, subsecretário de estado de Gestão do SUAS.



Os subsecretários finalizaram a visita com uma reunião com o prefeito Marotto Miranda. O encontro abordou diversas estratégias e destacou a relevância da integração entre os diferentes níveis de governo.



"Com dados e diagnósticos robustos e através da base sólida que o estado nos oferece hoje, estamos prontos para intensificar nossa parceria. O planejamento estratégico e bem executado tem sido fundamental para garantir o crescimento contínuo da nossa cidade e a expansão das nossas conquistas”, declarou Marotto.





Em outra oportunidade, a subsecretária estadual de Prevenção à Dependência Química, Ana D'Arc Dutra, esteve no município acompanhada da coordenadora de Articulação, Martha Domingues, e do secretário executivo do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Rio do Janeiro, Marco Marques. O encontro propôs o fortalecimento de ações de combate à dependência química e articulações intersetoriais entre o município e o estado.



“Essa é a nossa primeira agenda do ano e, nesse primeiro contato, analisamos como podemos atuar em colaboração ao município. É impressionante ver como Mesquita está bem estruturada e comprometida em integrar essa parceria em prol da implementação de mais políticas públicas de prevenção à dependência química. Essas políticas são essenciais não apenas para informar e educar a população sobre os riscos associados ao uso de substâncias, mas também para oferecer apoio e recursos para aqueles que precisam”, disse a subsecretária Estadual de Prevenção à Dependência Química, Ana D'Arc Dutra.



Outro ponto levantado foi a capacitação dos técnicos que atuam em territórios vulneráveis, incluindo conselheiros tutelares e profissionais da Assistência Social.



“A dependência química transcende questões de saúde e está profundamente ligada a fatores sociais e educacionais. O papel do Conselho é fundamental na articulação e coordenação de políticas públicas que visem a redução da demanda e a oferta de drogas e promovam a prevenção, atenção e reinserção social desses usuários”, explicou o secretário executivo do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Rio de Janeiro, Marco Marques.



Ao final da agenda, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro visitou o gabinete do prefeito Marotto Miranda, para uma reunião que abordou a pauta de saúde mental. O encontro trouxe à tona desafios relacionados à internação compulsória e reabilitação, bem como a importância da integração entre os serviços assistenciais e os CAPS do município.



“A dependência química é um desafio que exige esforços conjuntos e contínuos. Esse encontro reforçou o compromisso de Mesquita em trabalhar de forma integrada com o Estado, priorizando a criação de políticas públicas que realmente cheguem a quem mais precisa”, comentou a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel.

Atualmente, o município possui 107.024 pessoas cadastradas no sistema SUAS, com dados detalhados por bairros que ajudam a nortear estratégias de enfrentamento às vulnerabilidades sociais.



"Estabelecer parcerias como essa com o Governo do Estado é fundamental para ampliarmos o alcance das nossas políticas públicas e enfrentarmos, de forma estruturada, questões tão sensíveis como a dependência química. As políticas públicas precisam ir além do planejamento, chegando efetivamente àqueles que mais necessitam. Em Mesquita, temos mostrado que, com responsabilidade e trabalho conjunto, é possível transformar desafios em oportunidades, ampliando serviços, fortalecendo redes de proteção social e oferecendo novas perspectivas para a população", concluiu o prefeito Marotto Miranda.