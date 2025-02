Aula inaugural para professores na Educação de Mesquita - Luan de Brito

Publicado 11/02/2025 17:54

Professores, diretores, inspetores, entre outros profissionais, assistiram a uma apresentação acerca da responsabilidade que as escolas têm na formação de indivíduos e do papel da educação como instrumento de transformação social.



Intitulado “Trajetórias Escolares e a Constituição do Processo Educativo”, o seminário foi construído tendo como base o tema gerador “Alfabetização e Letramento”, tópico que guiará os projetos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação em 2025.



A responsável por ministrar a palestra foi Silvia Colello, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.



“É preciso que os estudantes se sintam pertencentes à escola. Além de tornar aprendizagem um processo prazeroso, para que eles gostem de aprender e se envolvam no seu próprio processo de desenvolvimento. Esses alunos devem assumir o protagonismo das suas próprias vidas para que eles possam se tornar cidadãos conscientes e responsáveis, compromissados com o mundo e com a vida social”, defendeu ela, que é especialista em Alfabetização, Letramento e Produção Textual.

Para isso, a palestrante propõe a divisão do método pedagógico aplicado no Ensino Fundamental em duas frentes: plano cognitivo, voltado para o desenvolvimento das habilidades de aprendizagem do estudante, e plano socioafetivo, direcionado ao desenvolvimento de suas habilidades sociais.Há aproximadamente 10 anos,leciona na Educação de Mesquita. Atualmente, atua na Escola Municipal Maria Cândida Poubel, na Chatuba, que atende a Educação Infantil. Para ela, a aula inaugural foi muito produtiva, já que o conteúdo exposto pela palestrante agrega ao desempenho de seu ofício. “Me mostrou como trabalhar melhor com as crianças a partir de uma didática mais edificante, que não se limita à educação infantil e deve abranger toda a vida escolar do estudante”, pontuou.Alfabetização em pautaO foco das iniciativas tocadas pela pasta em 2025 será “”. Nesse período, as turmas do 1° ano do Ensino Fundamental adotarão uma nova metodologia fonética, voltada ao reconhecimento de sons e letras. Além disso, os estudantes e professores irão dispor de uma plataforma pedagógica digital de sistema intuitivo, voltada para auxiliar o processo de aprendizagem dos pequenos.“Conhecemos os desafios que iremos enfrentar. Por isso, promovemos uma preparação estratégica junto aos profissionais da rede e pensamos em uma nova metodologia pedagógica a ser implementada nas turmas de 1° ano do Ensino Fundamental, além da nossa filosofia participativa, que busca fazer da trajetória escolar um projeto de formação humana. Não restam dúvidas de que essas iniciativas perpetuarão um legado positivo e contribuirão para um ano de excelência na Educação de Mesquita”, disse a subsecretária municipal de Educação de Mesquita,O retorno das aulas na rede pública municipal de ensino de Mesquita acontece nesta quarta-feira, dia 12.