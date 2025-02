Mesquita tem inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos - Divulgação/ PMM

Mesquita tem inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos

Publicado 10/02/2025 20:48

Mesquita - Estão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos na rede pública municipal de Mesquita. Oportunidade para pessoas com mais de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental ainda garante Cartão Alimentação Escolar com crédito de R$ 60 em cada mês letivo para compra de comida na cidade.

“As refeições são servidas normalmente nas unidades escolares, mas fazemos a complementação para que os nossos estudantes da rede pública municipal de ensino estejam alimentados também em casa, nos períodos que eles estão fora da escola. Esse é um direito de qualquer aluno matriculado pela Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, o que inclui a nossa EJA”, informou a subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa.



As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, diretamente nas secretarias das oito escolas que oferecem a modalidade na cidade. É necessário apresentar cópia da certidão de nascimento ou casamento, uma foto 3X4 recente, histórico escolar ou declaração informando o ano de escolaridade a ser cursado, cópia do comprovante de residência, cópia do documento de identidade e CPF do responsável legal ou do aluno, caso este seja maior de idade ou emancipado, além do cartão de vacinação dos menores de 18 anos.



A organização destaca que todas as unidades da modalidade EJA possuem salas de acolhimento, onde filhos, netos ou irmãos mais novos dos alunos são atendidos com atividades lúdicas enquanto os adultos assistem às aulas. O cadastro para utilização do espaço é feito pelo responsável legal da criança na própria secretaria da escola. Cada sala de acolhimento comporta até 15 crianças entre 4 meses e 10 anos de idade.



As unidades que oferecem a modalidade EJA pela rede pública municipal de ensino de Mesquita são:



Escola Municipal Ernesto Che Guevara: Rua Lídia 646 – Chatuba;



Escola Municipal Expedito Miguel: Rua Elpídio 1370 - Vila Emil;



Escola Municipal Machado de Assis: Avenida União 543 e 525 (anexo), em Santa Terezinha;



Escola Municipal Presidente Castelo Branco: Avenida Presidente Kennedy s/nº, no BNH;



Escola Municipal Rotariano Arthur Silva: Rua Paraná 443, no Centro;



Escola Municipal Governador Roberto Silveira: Avenida Marechal Castelo Branco s/nº, na Praça da Revolução, em Edson Passos;



Escola Estadual Municipalizada Santos Dumont: Rua Cesário 276, no Banco de Areia;



Escola Municipal Professor Quirino: Rua Luciano 151, em Santo Elias.