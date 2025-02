O deputado federal General Pazuello, prefeito de Mesquita, Marotto Miranda, e ex-prefeito, Jorge Miranda - Divulgação

Mesquita - O município de Mesquita, na Baixada Fluminense, recebeu o deputado federal General Pazuello (PL) para uma reunião que reforçou a importância da integração entre as forças de segurança da região.

O representante foi recebido pelo prefeito Marotto Miranda e pelo ex-prefeito Jorge Miranda, ambos também do PL. Pazuello destacou a importância do planejamento conjunto no combate à criminalidade.



"Quando integramos o planejamento, ganhamos a guerra. Vencer é trazer os índices de criminalidade para níveis normais", disse o deputado.



Durante o encontro, Pazuello reforçou a necessidade de um cerco mais eficaz ao Rio e ao Grande Rio com a ampliação do Disque Denúncia e defendeu o fortalecimento do programa. A iniciativa possibilitará a sincronização de denúncias e ações entre a capital e a Baixada, ampliando a capacidade de resposta das autoridades e tornando as operações mais eficientes.



"Acredito muito no Disque Denúncia. Solicitei uma proposta para expandi-lo a toda a Baixada Fluminense", destacou o parlamentar.



Além das discussões sobre segurança pública, Pazuello também destinou R$ 2,4 milhões em emendas parlamentares para a Saúde do município, a serem usados em melhorias na infraestrutura e no atendimento à população.