Mesquita, será palco do lançamento da campanha: "Não é não, respeite a decisão".Foto: Reprodução

Publicado 20/02/2025 10:23 | Atualizado 20/02/2025 10:26

Nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, a Lona Cultural Lauro Sanches, em Mesquita, será palco do lançamento da campanha: “Não é não, respeite a decisão”, que visa conscientizar os foliões durante os festejos de carnaval. Trata-se de uma iniciatica do Governo do Estado, através da Secretaria da Mulher, que terá lançamento oficial na cidade com a parceria das subsecretarias de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e de Assistência Social de Mesquita.

O evento, que terá muita animação e compromisso, vai contar com apresentações da Escola de Samba Tubarão de Mesquita, do Grupo Só Damas e de mais dois grupos de pagode locais.

A festa começa às 18h na lona cultural da cidade, que fica na Avenida Baronesa de Mesquita, em frente à Vila Olímpica, próximo à estação e Edson Passos.

“Teremos uma noite de muita alegria e muito compromisso. Disse não, você tem que respeitar a decisão”, alertou o subsecretário de Cultura e Esportes, Kleber Rodrigues, que vai participar do lançamento junto com a subsecretária de Assistência Social, Érica Rangel e de outras autoridades do município.