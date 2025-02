Volta às aulas na rede pública municipal de Mesquita - Luan de Brito

Publicado 17/02/2025 10:03

Mesquita - A volta às aulas na rede pública municipal de Mesquita foi acompanhada por avanços na implementação de novas estratégias pedagógicas e também de novas unidades. Caso da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Curumim de Jacutinga, localizada agora no bairro Santo Elias, que está maior e mais equipada, com capacidade para receber 400 alunos, do Berçário à Educação Infantil.

Os estudantes já receberam, no primeiro dia de aula, o kit escolar que os acompanhará durante todo o ano letivo. Ele é montado de acordo com o segmento do estudante, com materiais condizentes com a faixa etária de cada aluno.



A diretora da unidade, Camilla Slemen, destacou as novas propostas pedagógicas adotadas pela escola neste ano, voltadas especialmente para o desenvolvimento das habilidades artísticas.



“Pensamos em criar um projeto que possibilite a apresentação da relevância da expressão artística a essas crianças, que muitas vezes são privadas disso. Tudo isso contextualizado para os eixos que serão trabalhados em cada segmento”, disse Camilla.



Intitulado “Pequenos artistas, grandes descobertas: Explorando o mundo na Curumim”, o projeto pedagógico interno encontra-se inserido no tema gerador “Alfabetização e Letramento”, eixo norteador escolhido para guiar as ações da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita em 2025. Nesse período, as turmas do 1° ano do Ensino Fundamental e Educação Infantil adotarão uma nova metodologia fonética, focada no reconhecimento de sons e letras.