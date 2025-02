Mesquita distribui kits escolares aos alunos da Educação Infantil - Luan de Brito

Mesquita distribui kits escolares aos alunos da Educação InfantilLuan de Brito

Publicado 27/02/2025 11:46

Mesquita - As crianças da Educação Infantil de Mesquita já receberam o kit escolar que os acompanhará no decorrer desse novo ano letivo. A entrega aconteceu no último dia 12 de fevereiro, que também foi o primeiro dia de aula da rede pública municipal de ensino.

- As crianças dade Mesquita já receberam oque os acompanhará no decorrer desse novo ano letivo. A entrega aconteceu no último dia 12 de fevereiro, que também foi o primeiro dia de aula da rede pública municipal de ensino.

Os kits são compostos por itens voltados ao desenvolvimento das habilidades intelectuais, artísticas e sociais dos alunos. Portanto, foram entregues de acordo com o segmento de cada aluno.



Para as crianças do Berçário, tem um livro de banho, um kit sensorial tátil com bolas macias e de texturas diferentes e uma agenda de comunicação. Já para os estudantes dos segmentos Infantil 2 e Infantil 3, os kits contém duas caixas de massinha de modelar, duas caixas de giz de cera, duas caixas de tinta guache, uma cola líquida, uma agenda de comunicação e um caderno de desenho. Alunos do Infantil 4 e Infantil 5, por sua vez, receberam duas caixas de giz de cera, uma caixa de massinha de modelar, uma caixa de lápis de cor, duas caixas de tinta guache, uma cola líquida, um apontador, uma borracha, uma tesoura, uma agenda de comunicação, um caderno de 90 folhas, um caderno de desenhos e quatro lápis.



Jéssica Martins é moradora do Cosmorama e tem três filhos matriculados na rede pública de Mesquita. José e Maria Clara são estudantes do Ensino Fundamental na Escola Municipal Deoclécio Dias Machado Filho, enquanto Bella é aluna da Escola Municipal de Educação Infantil Thiago Prado dos Santos. A mãe fez questão de expor sua satisfação com o kit recebido pela filha caçula.



“O material é muito válido, está bem bacana. Eu nem encapei nada, mantive do mesmo jeito, porque achei legal mesmo”, brincou.



A previsão é de que no dia 10 de março sejam entregues os kits para os segmentos do Ensino Fundamental, incluindo a Educação para Jovens e Adultos (EJA).