Primeiro encontro de mães e gestantes do ano em Mesquita - Luan de Brito

Primeiro encontro de mães e gestantes do ano em MesquitaLuan de Brito

Publicado 26/02/2025 12:19 | Atualizado 26/02/2025 12:20

Mesquita – O primeiro encontro de mães e gestantes do ano em Mesquita reuniu 66 pessoas em conversas sobre violência doméstica e cuidados com a saúde da mamãe e do bebê. A inciativa ofereceu palestras de equipes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Atenção Básica em Saúde da cidade.

– Odo ano em Mesquita reuniu 66 pessoas em conversas sobree cuidados com ada mamãe e do bebê. A inciativa ofereceu palestras de equipes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Atenção Básica em Saúde da cidade.

A Subsecretaria Municipal de Assistência Social aproveitou a oportunidade para recolher dados dos participantes para acolhimento posterior, tanto na parte da própria pasta quanto da Saúde.



“Muitas dessas mulheres já estão referenciadas em algum CRAS, mas buscamos saber mais informações, que talvez não estejam inseridas no sistema por falta de atualização. Como em qual mês de gestação elas estão, se fazem acompanhamento médico, datas das próximas consultas e quantos filhos têm, por exemplo. Com isso, podemos direcionar cada mulher de acordo com sua necessidade", reforçou Sildivania Souza, coordenadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).



A primeira palestra ficou por conta do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Silvânia Almeida é quem está à frente do setor e aproveitou a oportunidade para falar dos tipos de violência. Nesse aspecto, a conversa abriu caminho para a realização da campanha “Não é não! Respeite a Decisão” em Mesquita.



“Não podemos tolerar nenhum tipo de violência contra as mulheres, muito menos assédio. E, caso aconteça, é essencial que essa moradora saiba que pode contar conosco. No Centro Especializado de Atendimento à Mulher, oferecemos acolhimento humanizado às mulheres a partir de 18 anos, com apoio psicológico, jurídico e social, caso elas estejam enfrentando violência doméstica ou de gênero”, disse Silvânia Almeida. O CEAM funciona no Fórum do município, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.

Primeiro encontro de mães e gestantes do ano em Mesquita Luan de Brito



Enquanto isso, a conversa com a Saúde se baseou na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que aconteceu em fevereiro. A ideia foi disseminar informações sobre medidas de prevenção e educação que contribuam para a redução da problemática no país.



Atendimentos primários de saúde voltados às gestantes, puérperas e lactantes, além dos recém-nascidos, como a coleta de preventivo e a triagem neonatal, também entraram em pauta. Outros tópicos fundamentais foram sobre os planejamentos Familiar e Reprodutivo e a necessidade do uso preservativo para se proteger das infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval.



"Para que os filhos deem continuidade às suas vidas, é preciso que as mães e os responsáveis cuidem deles primeiro. Mas isso sem descartar os cuidados próprios. Porque muitas mães, por exemplo, quando dão à luz, deixam de se cuidar e de fazer exames para focar apenas no bebê. É essencial separar um tempo para olhar para si", observou Deusamar Souza, coordenadora do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da Atenção Básica de Mesquita, que dividiu a fala com a assistente social do programa, Karine Alves. Enquanto isso, a conversa com a Saúde se baseou na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que aconteceu em fevereiro. A ideia foi disseminar informações sobre medidas de prevenção e educação que contribuam para a redução da problemática no país.Atendimentos primários de saúde voltados às gestantes, puérperas e lactantes, além dos recém-nascidos, como a coleta de preventivo e a triagem neonatal, também entraram em pauta. Outros tópicos fundamentais foram sobre os planejamentos Familiar e Reprodutivo e a necessidade do uso preservativo para se proteger das infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval."Para que os filhos deem continuidade às suas vidas, é preciso que as mães e os responsáveis cuidem deles primeiro. Mas isso sem descartar os cuidados próprios. Porque muitas mães, por exemplo, quando dão à luz, deixam de se cuidar e de fazer exames para focar apenas no bebê. É essencial separar um tempo para olhar para si", observou, coordenadora do Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da Atenção Básica de Mesquita, que dividiu a fala com a assistente social do programa, Karine Alves.