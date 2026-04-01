Ao todo, foram aplicadas 1.680 doses de vacina na iniciativa, que ocorreu em diversos bairros - Divulgação

Ao todo, foram aplicadas 1.680 doses de vacina na iniciativa, que ocorreu em diversos bairrosDivulgação

Publicado 01/04/2026 10:48

Mesquita - Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar as estratégias de prevenção no município, a Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita promoveu no último fim de semana, o Dia D de Vacinação contra a Influenza. Realizada em todas as 11 clínicas da família do território e no Centro de Vigilância em Saúde Paraná, a ação mobilizou toda a rede de atenção básica de saúde do município, com as portas das unidades abertas das 8h às 17h. Ao todo, foram aplicadas 1.680 doses de vacina na iniciativa.

Durante todo o dia, além da aplicação das doses de Influenza, os profissionais de saúde também vacinaram o público com mais idade contra a Covid- 19, além de promoveram a atualização das cadernetas de vacinação dos grupos prioritários. Na unidade da Clínica da Família São José, os moradores encontraram um atendimento diferenciado para o dia, com entrega de doces e certificados de coragem para os vacinados mirins.

“A vacinação vai muito além de um dia de mobilização. Quando organizamos uma ação como o Dia D, estamos falando de garantir acesso, de alcançar quem muitas vezes não consegue ir à unidade durante a semana e, principalmente, de proteger a população de forma coletiva”, explicou a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Sabrina Louroza.

Do número total, 1.559 das aplicações foram voltadas somente à influenza. A iniciativa marcou o início da Campanha Nacional de Vacinação, que seguirá em todas as unidades da Atenção Básica até o dia 31 de maio. Maria José Ferreira de Sá, de 83 anos, moradora de Edson Passos, porém, preferiu aproveitar o Dia D para se vacinar logo.

“Fui muito bem atendida, gostei bastante. É uma ação muito importante para a gente que já tem mais idade. Só tenho a agradecer a recepção”, afirmou a mesquitense.