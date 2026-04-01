Ao todo, foram aplicadas 1.680 doses de vacina na iniciativa, que ocorreu em diversos bairrosDivulgação
Mais de 1.600 doses de vacina aplicadas no Dia D em Mesquita
Campanha contra a Influenza percorreu todas as unidades da Atenção Básica do município, com atendimento das 8h às 17h
Mais de 1.600 doses de vacina aplicadas no Dia D em Mesquita
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Mesquita finaliza entrega de kits de escolares para alunos da rede de ensino
Município estima que aproximadamente 268 kits tenham sido distribuídos
Mesquita inaugura o Circo Sebinho nesta sexta-feira
Local visa resgatar das ruas crianças e jovens, disponibilizando diferentes atividades culturais, esportivas e de lazer
Mesquita inaugura nova sede da EMEI Herbert José de Souza
Com estrutura aprimorada, unidade escolar oferece mais conforto e tecnologia para estudantes da Educação Infantil
Escola Municipal Expedito Miguel é reinaugurada em Mesquita
Nova sede da unidade escolar conta com mais espaço e infraestrutura para atender estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA
Defesa Civil de Mesquita passa a atender em novo endereço
Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda Municipal
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