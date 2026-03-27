Mesquita inaugura o Circo Sebinho nesta sexta-feira (27) - Divulgação

Mesquita inaugura o Circo Sebinho nesta sexta-feira (27)Divulgação

Publicado 27/03/2026 13:28

Mesquita - A cidade de Mesquita tem um motivo especial para comemorar o Dia do Circo nesta sexta-feira (27). É que a prefeitura, através da Subsecretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, está às voltas com um grande evento de inauguração de mais uma unidade da Escola Municipal de Artes, o Circo Sebinho, que fica na rua Dr. Carvalhães, no bairro Rocha Sobrinho (BNH).

Haverá grande show do Palhaço Topetão e apresentação das crianças dos projetos culturais da cidade. O evento começa às 15h com entrada gratuita.

A unidade foi criada nos mesmos moldes do Circo Chatuba, que atualmente passa por uma série de reformas e que já chegou a ter 300 alunos inscritos nas aulas de atividades circenses, capoeira, jiu-jitsu, judô, xadrez e balé.