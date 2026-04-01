Ao todo, devem passar pela capacitação cerca de 50 equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de profissionais do programa Consultório na Rua e da rede especializada de Mesquita - Divulgação

Ao todo, devem passar pela capacitação cerca de 50 equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de profissionais do programa Consultório na Rua e da rede especializada de MesquitaDivulgação

Publicado 01/04/2026 13:31

Mesquita - A Clínica da Família Rocha Sobrinho recebeu palestras sobre o fluxo do pré-natal e o manejo das ist's (infecções sexualmente transmissíveis) no período da gestação. A atividade aconteceu em dois turnos, manhã e tarde, sendo voltada para enfermeiros da linha de cuidado na Atenção Básica, médicos, agentes comunitários de saúde (ACS) e técnicos de enfermagem.

Entre os principais assuntos que marcaram as ocasiões estavam a importância de tratamentos e acompanhamentos adequados das pessoas gestantes na fase do pré-natal, especialmente quando há diagnóstico de infecções, estratégias de busca ativa e o preenchimento correto das informações dos pacientes no sistema PEC/eSUS.

Ao todo, devem passar pela capacitação cerca de 50 equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de profissionais do programa Consultório na Rua e da rede especializada de Mesquita, caracterizada pelas policlínicas municipais.

“Essa é uma das capacitações que servem para atualizar os profissionais do que a gente vem vendo desde o início. O tema de hoje é sobre o fluxo de pré-natal, que dita o procedimento detalhado do que deve acontecer assim que a gestante der entrada na unidade. E, caso haja diagnóstico, o que fazer e para onde encaminhar. Além de organizar melhor a metodologia dentro das unidades, é uma forma de melhorar, agilizar e humanizar o atendimento a cada paciente”, disse Anne Caires, coordenadora da Linha de Cuidado de Doenças Transmissíveis.

O método inicial acontece da seguinte forma: após a confirmação da gestação, é realizado imediatamente o pré-natal na Atenção Primária à Saúde, garantindo a captação precoce da gestante e a vinculação ao acompanhamento regular. Logo na primeira consulta, são ofertados testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Outros tópicos do fluxo são a classificação de risco gestacional, solicitação de exames laboratoriais e de imagem, avaliações periódicas, vacinação, acompanhamento durante o pré-natal e a realização de encaminhamentos quando necessários, destacando a necessidade da atuação integrada para promoção da saúde materno-infantil.

Francisca Léia, coordenadora da Linha de Cuidado da Saúde da Mulher, aponta a grande resistência por parte de muitas pessoas gestantes em buscar atendimento profissional.

“Muitas gestantes demoram a procurar as unidades de saúde para fazer o pré-natal, que é um cuidado muito importante para quem está gerando um filho. Então, estamos sempre discutindo as nossas estratégias e levantando outras para captar essas pessoas. Com um acompanhamento mais próximo e assíduo, contribuímos para uma gravidez de mais qualidade, com a redução de riscos de saúde”, explicou.

O que é o pré-natal?

O pré-natal é um conjunto de ações voltadas ao acompanhamento da gestante durante todo o período da gravidez, com o objetivo de promover a saúde da mãe e do bebê e identificar, precocemente, possíveis riscos para garantir o cuidado adequado. Esse acompanhamento deve ser realizado preferencialmente na Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada do sistema de saúde e responsável pela coordenação do cuidado.

Atualmente, a Saúde de Mesquita participa de um curso promovido pela Rede Alyne, programa do Ministério da Saúde que substitui a Rede Cegonha para reduzir a mortalidade materna e infantil. A iniciativa atua desde o planejamento familiar até o pós-parto. A equipe deve receber visitas futuras para análises do funcionamento do serviço de pré-natal, que podem elevar os indicadores. Isso contribui para a possível liberação de verba para a aplicação na Saúde local.