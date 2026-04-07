Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporário - Divulgação

Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporárioDivulgação

Publicado 07/04/2026 15:53

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense está com novos números de contato para atendimento à população. Agora, as interessadas podem entrar em contato pelos telefones (21) 2042-8924 e (21) 97587-1900. Vale lembrar que, neste momento, o equipamento passa por serviços de manutenção na sede original. Por isso, os atendimentos estão sendo realizados provisoriamente no Fórum de Mesquita, localizado na Rua Paraná 1, 2º andar, sala 210, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Mesmo com a mudança temporária, o espaço segue com as atividades voltadas à valorização da autoestima e ao empoderamento feminino. Entre os serviços oferecidos estão cursos e oficinas como Cabeleireira, Depilação, Design de Sobrancelhas e aulas de ritmos, além de agendamentos com nutricionista para as alunas.

“Seguimos trabalhando para garantir que as mulheres de Mesquita continuem tendo acesso aos nossos serviços, mesmo durante esse período de manutenção. O nosso Espaço é um local de acolhimento, aprendizado e fortalecimento da autoestima, que busca manter esse atendimento ativo, oferecendo oportunidades e suporte para que cada mulher possa se desenvolver e conquistar sua autonomia”, destaca Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense.