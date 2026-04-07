Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporárioDivulgação
Novos contatos para o Espaço da Mulher Mesquitense
Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporário
Novos contatos para o Espaço da Mulher Mesquitense
Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporário
Capacitações sobre fluxos do pré-natal para profissionais da Saúde
Atividade acontece em dois dias no município para alcançar cerca de 50 equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de profissionais do programa Consultório na Rua e da rede especializada
Mais de 1.600 doses de vacina aplicadas no Dia D em Mesquita
Campanha contra a Influenza percorreu todas as unidades da Atenção Básica do município, com atendimento das 8h às 17h
Mesquita finaliza entrega de kits de escolares para alunos da rede de ensino
Município estima que aproximadamente 268 kits tenham sido distribuídos
Mesquita inaugura o Circo Sebinho nesta sexta-feira
Local visa resgatar das ruas crianças e jovens, disponibilizando diferentes atividades culturais, esportivas e de lazer
Mesquita inaugura nova sede da EMEI Herbert José de Souza
Com estrutura aprimorada, unidade escolar oferece mais conforto e tecnologia para estudantes da Educação Infantil
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