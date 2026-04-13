Daniela Monteiro participou de um programa nacional de liderança feminina que teve imersão presencial em uma das principais escolas de negócios do mundo - Divulgação

Daniela Monteiro participou de um programa nacional de liderança feminina que teve imersão presencial em uma das principais escolas de negócios do mundoDivulgação

Publicado 13/04/2026 20:53

Mesquita - A diretora do Departamento de Recursos Humanos da Subsecretaria Municipal de Administração de Mesquita, Daniela Monteiro, representou o município em uma formação internacional voltada ao fortalecimento da liderança feminina na gestão pública. Selecionada para o programa “ Lideranças Femininas na Gestão Pública ”, promovido pela Fundação Dom Cabral com financiamento integral do Tesouro Nacional e da Caixa Econômica Federal, a servidora participou, na última semana, de uma imersão presencial no campus do INSEAD, o Institut Européen d'Administration des Affaires, na França, uma das mais renomadas escolas de negócios do mundo.

A formação reuniu apenas 45 agentes públicas de todo o Brasil, selecionadas entre mais de 1.500 inscrições provenientes de todos os estados. Entre as participantes, estavam diretoras, coordenadoras, gestoras, auditoras, profissionais da segurança pública, da educação, da saúde, do planejamento e da administração, reforçando a relevância e o alto nível técnico do grupo escolhido. Representando Mesquita e o estado do Rio de Janeiro, Daniela integrou a delegação da Região Sudeste em uma programação híbrida composta por aulas on-line, mentorias e 40 horas de imersão internacional.

“O conhecimento adquirido nessa formação retorna para a cidade em forma de aprimoramento da nossa atuação, especialmente na gestão de pessoas, no fortalecimento das equipes e na construção de um ambiente de trabalho ainda mais humano, eficiente e pronto para encarar os desafios contemporâneos da administração pública”, disse Daniela, que é servidora efetiva do município desde 2011 e há seis anos ocupa o posto de diretora de Recursos Humanos.

O conteúdo abordado na experiência em território francês incluiu temas como liderança feminina, equidade, governança colaborativa, tomada de decisão, inteligência artificial, pensamento estratégico e fortalecimento institucional no setor público.

“A experiência foi mesmo transformadora, tanto no aspecto profissional quanto pessoal. Estar em um ambiente internacional de formação, ao lado de mulheres que atuam em diferentes áreas da gestão pública no Brasil, ampliou demais a minha visão sobre liderança, estratégia e inovação no serviço público ”, completou.

Desenvolvimento de liderança

Além da etapa presencial realizada na França, a formação contempla mentorias individualizadas e instrumentos de “ assessment ” voltados ao mapeamento de competências de liderança.

Por meio da metodologia Trekker, da Fundação Dom Cabral, as participantes passam por uma jornada de desenvolvimento personalizada, que inclui testes de perfil, análise de competências, devolutivas especializadas e construção de uma agenda de desenvolvimento pessoal e profissional. A proposta é identificar pontos fortes, competências a serem aprimoradas e aspectos comportamentais que contribuem para uma liderança mais eficaz e estratégica.

Segundo a diretora de RH da Prefeitura de Mesquita, as próximas semanas serão dedicadas às devolutivas com uma especialista da Fundação Dom Cabral, em sessões de mentoria focadas no desenvolvimento de competências de liderança.

“Já tive acesso ao resultado de um dos ‘assessments’ e fiquei impressionada com o quanto ele refletiu, de forma muito precisa, características da minha atuação profissional e da minha personalidade enquanto líder. É uma experiência de autoconhecimento muito valiosa, que certamente terá reflexos positivos na minha atuação em Mesquita ”, finalizou.