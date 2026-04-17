Todas as alunas que concluíram a formação ao longo das últimas seis semanas participaram da cerimônia - Divulgação

Todas as alunas que concluíram a formação ao longo das últimas seis semanas participaram da cerimôniaDivulgação

Publicado 17/04/2026 11:43

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita promoveu na última quarta-feira (15) a primeira formatura do curso “Mulheres Conectadas” na cidade, com as participantes das turmas pertencentes à localidade de Edson Passos. Em cerimônia realizada na Praça Darcy Ribeiro, popularmente conhecida como Praça da Revolução, a festividade reuniu, às 11h e às 16h, todas as alunas que concluíram a formação ao longo das últimas seis semanas.

As aulas aconteceram em uma unidade móvel adaptada como sala de aula e resultaram em uma qualificação gratuita de Informática Básica e Empreendedorismo Digital. Ao todo, 30 mulheres conquistaram o certificado de conclusão no bairro.

Promovida em um ônibus adaptado com computadores, acesso à internet 5G, ar-condicionado e estrutura preparada para uma verdadeira experiência de aprendizagem, a capacitação foi possível graças à parceria da Prefeitura Municipal de Mesquita com o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio e abordou conteúdos essenciais para o uso independente das tecnologias e para o mercado de trabalho, com tópicos que foram desde edição de textos, elaboração de planilhas até a criação de apresentações e utilização de ferramentas digitais.

“Hoje em dia, é essencial ter algum conhecimento de ferramentas como Word, Excel e PowerPoint não somente para o mercado de trabalho, mas para uma utilização eficiente da internet no geral. E a experiência foi muito bacana. Encerramos essa turma satisfeitos com o desempenho das alunas e com a parceria construída. Foi um trabalho positivo, que trouxe aprendizado e entusiasmo para todas”, disse Bruno Galvão, professor do IFOP.

Com objetivo de ampliar conhecimentos técnicos e incentivar a autonomia e novas possibilidades de inserção profissional e geração de renda, o curso percorreu diferentes localidades da cidade, abrangendo estudantes dos bairros de Edson Passos, Santo Elias, Chatuba, Centro e Banco de Areia. Estima-se capacitar, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o IFOP e a Prefeitura de Mesquita, até 200 mulheres ao fim da agenda de aulas, que tem como data prevista o dia 24 de abril.



“É muito significativo acompanhar de perto a trajetória dessas mulheres ao longo da formação. Mais do que aprender a utilizar essas ferramentas, elas se permitiram descobrir novas possibilidades, ganhar confiança e enxergar caminhos que, muitas vezes, parecem distantes. Encerrar esse ciclo e celebrar cada conquista é, também, reforçar a importância de iniciativas que ampliem oportunidades e promovam autonomia no dia a dia”, declarou a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Erika Rangel.