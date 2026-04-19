Servidores de todas as escolas municipais receberam instruções práticas e técnicas que facilitam a execução de tarefas diárias - Divulgação

Servidores de todas as escolas municipais receberam instruções práticas e técnicas que facilitam a execução de tarefas diárias Divulgação

Publicado 19/04/2026 18:51

Mesquita - A última semana foi de muito aprendizado para os secretários e auxiliares de secretaria da rede pública municipal de ensino de Mesquita. No decorrer de dois dias, os servidores reuniram-se na Escola Municipal Governador Roberto Silveira para participar de uma formação onde foram passadas orientações para o domínio de ferramentas digitais necessárias para o desempenho das suas atividades, como funções do software de planilhas Excel e da plataforma Educa +.

O treinamento, mediado por profissionais do Departamento de Matrícula Escolar da Secretaria Municipal de Educação, foi dividido em etapas teóricas e práticas, a fim de que o conteúdo passado fosse bem assimilado pelos participantes. Com um tom leve e descontraído, ocorreu ainda uma gincana envolvendo um quiz sobre os principais conhecimentos de legislação necessários para o desempenho das tarefas ligadas aos serviços de secretaria.

A metodologia coletiva favoreceu a troca de conhecimentos entre os participantes, permitindo que colaborassem uns com os outros durante a execução das atividades. Essa dinâmica cooperativa fortaleceu não apenas a aprendizagem do domínio das ferramentas, mas também a segurança para as aplicar, posteriormente, nas rotinas de trabalho.

Tiago Alvarenga, diretor do Departamento de Matrícula Escolar da Secretaria Municipal de Educação, explica que os conhecimentos e habilidades trabalhados na formação foram selecionados estrategicamente, a fim de sanar uma demanda coletiva.

“Atender à necessidade individual de cada colaborador é sempre um desafio. Por isso, realizamos, inicialmente, uma sondagem para identificar os temas que eles realmente consideravam necessários. Esse levantamento nos deu um direcionamento bem bacana para o planejamento do encontro”, disse.

Além disso, ele explica como a formação colabora com a eficiência do trabalho dos servidores envolvidos. “Os conteúdos trabalhados aqui foram construídos a partir de situações reais da rotina escolar, tornando a aplicação imediata e funcional. Além de atender parte das demandas atuais, a formação também amplia o repertório técnico dos profissionais para lidarem com outros segmentos, modalidades e possíveis remanejamentos futuros, garantindo mais segurança, agilidade e assertividade no desempenho de suas funções”, afirmou.

No próximo mês, haverá uma nova reunião de formação, onde o objetivo será continuar desenvolvendo os conhecimentos aprendidos através de exercícios de fixação.