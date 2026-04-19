Servidores de todas as escolas municipais receberam instruções práticas e técnicas que facilitam a execução de tarefas diárias Divulgação
Educação de Mesquita promove formação para profissionais de secretaria
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"Mulheres Conectadas" forma 30 alunas em Edson Passos
Todas as alunas que concluíram a formação ao longo das últimas seis semanas participaram da cerimônia
Diretora de RH de Mesquita representa cidade em formação na França
Daniela Monteiro participa de um programa nacional de liderança feminina que teve imersão presencial em uma das principais escolas de negócios do mundo
Novos contatos para o Espaço da Mulher Mesquitense
Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporário
Capacitações sobre fluxos do pré-natal para profissionais da Saúde
Atividade acontece em dois dias no município para alcançar cerca de 50 equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de profissionais do programa Consultório na Rua e da rede especializada
Mais de 1.600 doses de vacina aplicadas no Dia D em Mesquita
Campanha contra a Influenza percorreu todas as unidades da Atenção Básica do município, com atendimento das 8h às 17h
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