Na reunião, os educadores puderam conhecer o Espaço Ciência InterAtiva, situado dentro do campus, e suas oportunidades pedagógicas voltadas ao ensino de Ciências de maneira lúdica - Divulgação

Na reunião, os educadores puderam conhecer o Espaço Ciência InterAtiva, situado dentro do campus, e suas oportunidades pedagógicas voltadas ao ensino de Ciências de maneira lúdicaDivulgação

Publicado 27/04/2026 16:48

Mesquita - Na última semana, professores da rede pública de Mesquita fizeram uma visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), no Centro de Mesquita, durante o encontro mensal do grupo de estudos dos professores de Matemática e Ciências (GEPEF). Na reunião, os educadores puderam conhecer o Espaço Ciência InterAtiva, situado dentro do campus, e suas oportunidades pedagógicas voltadas ao ensino de Ciências de maneira lúdica.

O primeiro momento da reunião foi marcado por palestras promovidas por representantes do IFRJ, nas quais o objetivo era fomentar o debate sobre estratégias para a discussão de pautas ambientais em sala de aula a partir de uma didática acessível e engajante. Logo após, os professores foram convidados a participar de um tour pelo museu do Espaço, que explora o conhecimento científico por meio de jogos e exposições abertas ao público.

De acordo com a diretora de ensino do campus do IFRJ de Mesquita, Grazielle Rodrigues a expectativa é fortalecer ainda mais o vínculo entre a instituição e a educação municipal, que já organiza atividades pedagógicas no espaço com turmas do Ensino Fundamental.

“A ideia desse encontro é apresentar aos professores as propostas que estão sendo desenvolvidas no IFRJ, para que eles possam levar para dentro da sala de aula. Aqui, temos um espaço de educação voltado para a aprendizagem por livre escolha, onde a pessoa opta pelo que ela quer estudar, em que ela quer se aprofundar, mas de forma bem livre, lúdica e interativa”, explicou.

O Espaço Ciência InterAtiva frequentemente recebe estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para atividades como observação do céu noturno, em que, com o auxílio de um telescópio, os alunos são apresentados às principais constelações e corpos celestes visíveis. A previsão é de que mais ações integradas entre o instituto e as escolas municipais de Mesquita aconteçam.

Segundo o coordenador do Espaço Ciência InterAtiva, Guilherme Thomaz atualmente, o polo científico abriga a exposição “Neurosensações”, que, a partir de recursos tecnológicos e interativos, apresenta o funcionamento dos cinco sentidos aos visitantes.

“Hoje em dia, muito mais do que alguns anos atrás, a importância de conhecer a ciência, de saber como as coisas funcionam, é de grande valia para qualquer pessoa. E muito mais para os alunos que nos visitam, porque podem adquirir, de forma um pouco mais prática, parte daquele conhecimento que eles veem de forma um pouco mais teórica nas salas de aula”, descreveu.

Como visitar?

O Espaço Ciência InterAtiva e seu museu funcionam com entrada gratuita e aberta para todos os públicos de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, na Praça João Luiz do Nascimento, conhecida popularmente como Praça da Telemar, no Centro. Agendamentos de visitas pedagógicas podem ser feitos através do e-mail aeci.cmesq@ifrj.edu.br.