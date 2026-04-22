Com aulas à noite, o Mesquita Aprova é voltado ao preparo para provas de escolas técnicas, militares, Enem e vestibulares - Divulgação

Com aulas à noite, o Mesquita Aprova é voltado ao preparo para provas de escolas técnicas, militares, Enem e vestibularesDivulgação

Publicado 22/04/2026 17:00

Mesquita - A Educação de Mesquita está com inscrições abertas para o Mesquita Aprova, curso voltado à preparação de estudantes para concursos de escolas técnicas, militares e também vestibulares. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, no turno da noite, abordando os conhecimentos de Matemática, Língua Portuguesa, Redação e Ciências cobrados nos exames de admissão dos principais institutos de educação federais e estaduais.



Atualmente, oito unidades escolares seguem com inscrições abertas para a modalidade. Porém, apenas as escolas municipais Rotariano Arthur Silva, no Centro, e Presidente Castelo Branco, no BNH, encontram-se com turmas formadas e aulas em andamento. Vale ressaltar que as aulas do programa só têm início após a formação de uma turma com no mínimo 20 alunos por escola.



O curso é dividido em duas modalidades: pré-técnico e pré-vestibular. Para se matricular no pré-técnico o estudante deve ter concluído ou estar cursando o 9° ano do Ensino Fundamental. Já a matrícula para o pré-vestibular exige que o aluno esteja cursando ou já tenha concluído o 3° ano do Ensino Médio.



As colegas Emanuelle Vitória e Jayane Costa, do 9° ano, estudam na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva durante o dia e, à noite, retornam à escola para assistir às aulas do Mesquita Aprova. Elas reconhecem que a iniciativa facilita o acesso ao conhecimento e ao preparo necessários para os exames que elas desejam prestar.



“Eu já estava procurando algum curso que pudesse me preparar um pouco melhor para a prova do Colégio Naval, só que todos são caros. Fiquei sabendo do Mesquita Aprova e que iria acontecer na escola, à noite. Achei ótimo! Estou gostando bastante”, conta Jayane.



“Eu acho que, realmente, é muito bom ter essa oportunidade aberta nas escolas, porque tem gente que não tem renda suficiente para pagar um curso preparatório. Então, ter um aqui, na escola da gente e de graça, é bem legal”, complementa Emanuelle, que pretende fazer a prova para o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) no final do ano.





A professora Alexandra Penha é responsável por dar as aulas de Ciências do curso na unidade escolar e comenta como busca trabalhar os conhecimentos cobrados nas provas em suas aulas.



“Procuro focar no conteúdo que geralmente é aplicado nas provas que eles têm a intenção de fazer, com base no conteúdo programático, e sempre alinhado com o que eles estão aprendendo na parte da manhã, mas trazendo um reforço a mais”, explicou.



Documentação para matrícula



Para a inscrição, é preciso comparecer a qualquer uma das escolas participantes do Mesquita Aprova portando cópia da certidão de nascimento; foto 3X4 recente; histórico escolar ou declaração informando o ano de escolaridade a ser cursado; cópia do comprovante de residência; cópia do documento de identidade, do CPF e do cartão de vacinação. No caso de alunos menores, o procedimento deve ser realizado por um responsável legal, que também precisa apresentar cópia do documento de identidade e do CPF.



As escolas com inscrições abertas para o Mesquita Aprova são:



Escola Municipal Ernesto Che Guevara: Rua Lídia, 646, na Chatuba;

Escola Municipal Expedito Miguel: Rua Hercília, 1062, na Vila Emil;

Escola Municipal Machado de Assis: Avenida União, 543, em Santa Terezinha;

Escola Municipal Presidente Castelo Branco: Avenida Presidente Kennedy, s/nº, no BNH;

Escola Municipal Rotariano Arthur Silva: Rua Paraná, 443, no Centro;

Escola Municipal Governador Roberto Silveira: Avenida Marechal Castelo Branco, s/nº, na Praça da Revolução, em Edson Passos;

Escola Estadual Municipalizada Santos Dumont: Rua Cesário, 276, em Banco de Areia;

Escola Municipal Professor Quirino: Rua Luciano, 151, em Santo Elias.