Ouvidoria da Prefeitura de Mesquita conquistou prêmio de boas práticas para o município - Divulgação

Ouvidoria da Prefeitura de Mesquita conquistou prêmio de boas práticas para o municípioDivulgação

Publicado 20/04/2026 17:06

Mesquita - A Ouvidoria da Prefeitura de Mesquita conquistou a 2ª colocação no VIII Concurso de Boas Práticas da Rede de Ouvidorias, na categoria Participação Cidadã. A cerimônia de premiação aconteceu de forma remota e foi acompanhada do gabinete do poder executivo, onde se reuniram representantes da Ouvidoria e autoridades do poder público municipal. Na ocasião, foram condecorados os projetos que facilitassem o acesso e participação cidadã junto às ouvidorias de forma inteligente e inovadora.



No caso da Prefeitura de Mesquita, a iniciativa premiada foi “Consulta Pública Híbrida e Estratégica: Integrando a Voz do Cidadão no Planejamento e na Melhoria Contínua dos Serviços Públicos de Mesquita”.



A prática, elaborada pela Ouvidoria de Mesquita, em parceria com a Subsecretaria de Planejamento Estratégico, une recursos digitais e tecnológicos de atendimento a ações de consulta pública em espaços coletivos como praças, escolas e unidades de saúde, a fim de tornar o atendimento mais acessível e a participação popular, mais abrangente. Dessa forma, o projeto vem fortalecendo o diálogo entre o cidadão e o poder público.



Utilizando esse formato de atendimento, a Ouvidoria de Mesquita alcançou o maior nível de participação da sua história. Entre os anos de 2020 e 2025, foram realizadas 13 consultas públicas, que contabilizaram mais de 4 mil participações. A última, voltada ao Plano Diretor Municipal de 2025, somou 1.758 participações.



O número de participantes do concurso organizado pela Renouv (Rede Nacional de Ouvidorias) também atingiu seu recorde. Ao todo, 112 canais de organizações de instituições públicas de todo o Brasil competiram em diferentes categorias. Amanda Barbosa, analista da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Mesquita, explica como se deu a criação do projeto premiado.

“Estamos muito honrados com esse reconhecimento. A concepção dessa ideia surgiu de uma pergunta muito importante: como ouvir de verdade a nossa população? Porque nós sabemos que nem todo mundo tem acesso à internet e afinidade com os dispositivos tecnológicos, principalmente pessoas idosas. Foi a partir disso que criamos um modelo simples, mas eficiente, que é a consulta pública híbrida. Nós utilizamos o digital, que ajuda, facilita e amplia o alcance”, destacou.