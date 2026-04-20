Ouvidoria da Prefeitura de Mesquita conquistou prêmio de boas práticas para o municípioDivulgação
No caso da Prefeitura de Mesquita, a iniciativa premiada foi “Consulta Pública Híbrida e Estratégica: Integrando a Voz do Cidadão no Planejamento e na Melhoria Contínua dos Serviços Públicos de Mesquita”.
A prática, elaborada pela Ouvidoria de Mesquita, em parceria com a Subsecretaria de Planejamento Estratégico, une recursos digitais e tecnológicos de atendimento a ações de consulta pública em espaços coletivos como praças, escolas e unidades de saúde, a fim de tornar o atendimento mais acessível e a participação popular, mais abrangente. Dessa forma, o projeto vem fortalecendo o diálogo entre o cidadão e o poder público.
Utilizando esse formato de atendimento, a Ouvidoria de Mesquita alcançou o maior nível de participação da sua história. Entre os anos de 2020 e 2025, foram realizadas 13 consultas públicas, que contabilizaram mais de 4 mil participações. A última, voltada ao Plano Diretor Municipal de 2025, somou 1.758 participações.
O número de participantes do concurso organizado pela Renouv (Rede Nacional de Ouvidorias) também atingiu seu recorde. Ao todo, 112 canais de organizações de instituições públicas de todo o Brasil competiram em diferentes categorias. Amanda Barbosa, analista da Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Mesquita, explica como se deu a criação do projeto premiado.
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