Equipe de Mesquita celebrou ótimo resultado conquistado na competição - Divulgação

Equipe de Mesquita celebrou ótimo resultado conquistado na competiçãoDivulgação

Publicado 22/04/2026 16:45

Mesquita - Duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze. Os atletas da equipe de jiu-jitsu de Mesquita se destacaram no Campeonato Europeu Kids, o European Kids Jiu-Jitsu Championchip 2026 da IBJJF, que aconteceu em Dublin, na Irlanda neste final de semana. A delegação já está retornando ao município com gostinho de vitória. Resultado foi comemorado por toda a equipe coordenada pelo mestre Alexandre PH.

“O resultado foi excelente, pois nossos atletas enfrentaram lutas muito duras disputadas com atletas de vários países num dos torneios mais importantes para jovens lutadores de jiu-jitsu no mundo inteiro”, Esse resultado vem se somar às várias outras medalhas conquistadas em campeonatos Brasileiros, na Europa e no Pan-Americano Kids”, ressaltou PH.

Graças ao investimento que vem sendo feito pela prefeitura do município na prática de atividades esportivas e, sobretudo, nas equipes de alto rendimento, a cidade vem se destacando em vários campeonatos e na Irlanda não foi diferente.

Para o subsecretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo da cidade, Kleber Rodrigues a vitória vem consolidar o trabalho que vem sendo feito há seis anos e é a recompensa que Mesquita recebe por incentivar os atletas de alto rendimento, não só no jiu-jitsu, como em todas as outras áreas esportivas.