Equipe de Mesquita celebrou ótimo resultado conquistado na competiçãoDivulgação
Atletas de Mesquita conquistam medalhas de ouro, prata e bronze no European Kids
Resultado foi comemorado por toda a equipe coordenada pelo mestre Alexandre PH.
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Resultado foi comemorado por toda a equipe coordenada pelo mestre Alexandre PH.
Ouvidoria de Mesquita conquista prêmio de boas práticas
Foram condecorados os projetos que facilitassem o acesso e participação cidadã junto às ouvidorias de forma inteligente e inovadora
Educação de Mesquita promove formação para profissionais de secretaria
Servidores de todas as escolas municipais receberam instruções práticas e técnicas que facilitam a execução de tarefas diárias
"Mulheres Conectadas" forma 30 alunas em Edson Passos
Todas as alunas que concluíram a formação ao longo das últimas seis semanas participaram da cerimônia
Diretora de RH de Mesquita representa cidade em formação na França
Daniela Monteiro participa de um programa nacional de liderança feminina que teve imersão presencial em uma das principais escolas de negócios do mundo
Novos contatos para o Espaço da Mulher Mesquitense
Equipe oferece suporte e atividades voltadas ao empoderamento feminino em local temporário
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