Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidade - Divulgação

Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidadeDivulgação

Publicado 08/05/2026 16:52

Mesquita - Profissionais da Defesa Civil de Mesquita realizaram, na última semana, um treinamento de combate a incêndios voltado a profissionais da Clínica da Família Jacutinga. Organizada em duas turmas, a qualificação abordou orientações essenciais para a garantia de uma resposta rápida e eficiente frente a situações de perigo, contemplando assuntos que abordaram desde manutenção, manuseio e os diferentes tipos de extintores de incêndio até o atendimento inicial e os órgãos competentes a lidar com cada situação. Com duras horas de duração, a ação capacitou 30 profissionais de diferentes setores do equipamento.

Durante o treinamento, os profissionais da Defesa Civil apresentaram uma série de conteúdos relacionados aos cuidados necessários para o cotidiano das unidades de saúde. Isso incluiu noções de primeiros socorros em caso de queimaduras, orientações sobre primeiro atendimento, medidas que devem ser evitadas e o acionamento imediato dos serviços especializados.

“Esse treinamento é muito útil para a gente entender como lidar com os princípios de incêndio, caso algo aconteça aqui na clínica. Ou até mesmo se algum paciente chegar queimado na unidade, para sabermos o que devemos fazer, quem chamar. Tudo foi muito bem explicado no curso. Precisamos ter conhecimento dessas coisas porque, realmente, se a gente não souber, é muito fácil ficar perdido, nervoso, e isso pode acabar causando acidentes e tudo pegar fogo”, disse a técnica de enfermagem Fernanda Maria Oliveira, de 38 anos.

Além da identificação e aplicação adequada de cada tipo de extintor, os participantes acompanharam e participaram de uma simulação onde puderam aplicar as técnicas de uso correto dos equipamentos.

“A capacitação em combate a princípios de incêndio tem como principal finalidade a prevenção, com foco na atuação ainda no estágio inicial do fogo. A proposta é oferecer uma abordagem prática, que ensine, capacite e habilite os profissionais para situações de emergência na unidade, garantindo que estejam preparados e aptos a agir de forma rápida e segura sempre que necessário”, afirmou o instrutor da Defesa Civil Márcio Araújo.