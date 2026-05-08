Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidadeDivulgação
Treinamento de combate a incêndio capacita profissionais da Clínica da Família Jacutinga
Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidade
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Professores da educação municipal visitam IFRJ em Mesquita
Agenda foi marcada pelo debate sobre oportunidades de parcerias entre a instituição federal e o município
Ambulatório especializado em dor tem 100 consultas mensais em Mesquita
Espaço fica na Policlínica São José, em Santa Terezinha, e é pioneiro na Baixada Fluminense no tratamento a dores crônicas e cervicais na saúde pública
Mesquita tem vagas gratuitas em curso preparatório para provas
Com aulas à noite, o Mesquita Aprova é voltado ao preparo para provas de escolas técnicas, militares, Enem e vestibulares
Atletas de Mesquita conquistam medalhas de ouro, prata e bronze no European Kids
Resultado foi comemorado por toda a equipe coordenada pelo mestre Alexandre PH.
Ouvidoria de Mesquita conquista prêmio de boas práticas
Foram condecorados os projetos que facilitassem o acesso e participação cidadã junto às ouvidorias de forma inteligente e inovadora
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