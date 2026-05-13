O foco foi a qualificação do atendimento e a ampliação do acesso à saúde por meio da comunicação inclusiva - Divulgação

O foco foi a qualificação do atendimento e a ampliação do acesso à saúde por meio da comunicação inclusivaDivulgação

Publicado 13/05/2026 11:18

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita realizou uma capacitação voltada ao atendimento de pessoas surdas na rede pública municipal de saúde. As atividades aconteceram na Policlínica Municipal São José, nos turnos da manhã e da tarde, reunindo profissionais de diferentes unidades. A iniciativa é pioneira na Saúde do Estado do Rio de Janeiro, especialmente por integrar intérpretes de Libras diretamente ao atendimento nas clínicas da família.

A formação foi conduzida pela intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Patricia Silva, em parceria com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS). O foco foi a qualificação do atendimento e a ampliação do acesso à saúde por meio da comunicação inclusiva.

“Precisamos adaptar a forma de comunicação. Para indicar o horário de um medicamento, por exemplo, o ideal é falar ‘oito horas da noite’, em vez de ‘vinte horas’. E sempre confirmar se o paciente compreendeu a orientação, para evitar dúvidas após o atendimento”, disse.

Atualmente, Mesquita conta com duas intérpretes de Libras atuando diretamente na área da Saúde, garantindo a mediação da comunicação entre pacientes surdos e equipes médicas em toda a rede municipal. O serviço, que inicialmente era concentrado na Clínica da Família Jorge Campos, foi ampliado para outras unidades, acompanhando o crescimento da demanda.

Como estratégia para facilitar o acesso, a cidade passou a priorizar o atendimento nas unidades de referência dos pacientes, reduzindo a necessidade de deslocamentos. Em situações específicas, o atendimento pode ser direcionado a uma unidade específica ou realizado com suporte por videochamada.