Formação ofereceu aprendizados de informática básica em diferentes bairros da cidade - Divulgação

Formação ofereceu aprendizados de informática básica em diferentes bairros da cidadeDivulgação

Publicado 18/05/2026 10:09

Mesquita – O município de Mesquita celebrou, na última semana, a formatura de mais um ciclo de estudantes do curso “Mulheres Conectadas”. Com as turmas da região do Centro da cidade, a solenidade, realizada na Praça da Telemar, marcou a conclusão da capacitação que, ao longo das últimas cinco semanas, apresentou fundamentos importantes de informática básica em aulas voltadas à inclusão digital e à autonomia das mulheres mesquitenses, tanto na aplicação pessoal quanto profissional dos conhecimentos adquiridos.

Promovida em parceria entre o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio e a Prefeitura Municipal de Mesquita, a ação, que conta com apoio do Ministério das Mulheres, percorreu cinco bairros da cidade, alcançando 200 mulheres de diferentes idades.

Com aulas realizadas nos bairros de Edson Passos, Santo Elias, Chatuba, Centro e Banco de Areia, cada polo de ensino contou com duas turmas de até 20 participantes cada, com as atividades sendo desenvolvidas em unidade móvel adaptada de sala de aula, de modo a garantir que a capacitação chegasse de forma gratuita e próxima do território das participantes.

Durante o curso, foram abordados conteúdos introdutórios de informática, incluindo conhecimentos básicos sobre computador, criação de arquivos e pastas, edição de textos no Word, elaboração de planilhas no Excel, produção de apresentações no PowerPoint e introdução ao Power BI, com foco na utilização prática dessas ferramentas digitais no cotidiano das alunas.

“Começamos do básico porque muitas alunas chegavam sem nenhuma familiaridade com o computador. Trabalhamos desde o uso do mouse até ferramentas importantes para o mercado de trabalho. Foi muito gratificante acompanhar a evolução delas e perceber a confiança que foram desenvolvendo ao longo das aulas”, explicou o professor e engenheiro de software Bruno Galvão.

Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres de Mesquita, Silvania Almeida destacou o interesse das participantes e a diversidade etária do público atendido durante a formação.

“Participaram do curso adolescentes, trabalhadoras em plena atividade e até mulheres idosas, como a nossa aluna de 80 anos. Então, foi um curso muito importante porque proporcionou pertencimento social para essas mulheres. Cada turma formada representa crescimento profissional real. Elas passaram a se enxergar em novos espaços, se qualificando e descobrindo novas possibilidades”, afirmou Silvania.