O Lapsem seleciona talentos, treina as equipes de alto rendimento e produz estudos com base nos resultados - Divulgação

O Lapsem seleciona talentos, treina as equipes de alto rendimento e produz estudos com base nos resultadosDivulgação

Publicado 21/05/2026 20:35

Mesquita – O município de Mesquita é o primeiro do estado a implantar um Laboratório de Alta Performance, Saúde e Excelência, o Lapsem, voltado para a seleção, treinamento e aperfeiçoamento dos atletas de alto rendimento da cidade. O laboratório funciona com base em três eixos: a descoberta de talentos a partir da seleção de possíveis atletas, o treinamento especializado das equipes de alto rendimento e a elaboração de pesquisas, artigos e estudos sobre a preparação física e o desenvolvimento alcançados a partir desse trabalho.

“É, de fato, uma iniciativa inovadora que foi implantada no Complexo Esportivo União para valorizar e promover cada vez mais nossas equipes de alto rendimento. Os atletas, que atuam em diferentes modalidades esportivas, vêm projetando o nome da nossa cidade no Brasil e no exterior ao vencer campeonatos importantes, como o que aconteceu recentemente na Irlanda, de onde voltamos com 10 medalhas de ouro, prata e bronze. Nossa meta é melhorar ainda mais”, explicou o subsecretário de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.

O Lapsem é comandado pelo cientista do esporte e doutor em educação física, Francisco Lamassa. Ele ressaltou que num primeiro plano são feitas as avaliações corporais, que incluem testes de esteira, treino de força, salto, acrobacia, corrida para ver em que modalidade esportiva o aluno tem maiores chances de se destacar. Em seguida os resultados são enviados ao técnico esportivo para montagem dos treinos. A saúde dos atletas também é avaliada no processo assim como a verificação de doenças pré-existentes.

“Alguns precisam ganhar peso, outros perder, pois nossa meta é dar um passo adiante para melhorar cada vez mais a resistência, as técnicas e a performance dos atletas das equipes de alto rendimento. Esse processo é essencial para alcançar nosso objetivo”, afirmou Lamassa.

O laboratório funciona também como centro de pesquisas para produção de documentos, teses e até livros com base nos resultados alcançados a partir de todo o processo.