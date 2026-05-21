O Lapsem seleciona talentos, treina as equipes de alto rendimento e produz estudos com base nos resultadosDivulgação
Mesquita implanta laboratório de alta performance para atletas
O Lapsem seleciona talentos, treina as equipes de alto rendimento e produz estudos com base nos resultados
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Formatura do curso "Mulheres Conectadas" marca o alcance da qualificação digital em Mesquita
Com aulas realizadas em uma unidade móvel adaptada de sala de aula, a formação ofereceu aprendizados de informática básica em diferentes bairros da cidade
Capacitação em Libras amplia acesso de surdos à Saúde de Mesquita
Treinamento qualificou profissionais e ajudou a fortalecer a comunicação acessível nas unidades do município
Treinamento de combate a incêndio capacita profissionais da Clínica da Família Jacutinga
Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidade
Professores da educação municipal visitam IFRJ em Mesquita
Agenda foi marcada pelo debate sobre oportunidades de parcerias entre a instituição federal e o município
Ambulatório especializado em dor tem 100 consultas mensais em Mesquita
Espaço fica na Policlínica São José, em Santa Terezinha, e é pioneiro na Baixada Fluminense no tratamento a dores crônicas e cervicais na saúde pública
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