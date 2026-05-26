Funcionários realizaram uma despedida para Dra. Aline, que deixou a procuradoria de Mesquita - Divulgação

Funcionários realizaram uma despedida para Dra. Aline, que deixou a procuradoria de MesquitaDivulgação

Publicado 26/05/2026 09:30

Mesquita - A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Mesquita inicia um novo ciclo institucional. Após quase nove anos de atuação da Dra. Aline Tavares Neves como procuradora-geral adjunta, o cargo passa a ser ocupado pelo procurador concursado Dr. Matheus Vinícius Menegatti da Costa. A mudança foi oficializada por meio das Portarias nº 315 e nº 316/2026, publicadas no Diário Oficial do Município na última sexta-feira, dia 22 de maio.

Dra. Aline deixa a função após ter sido aprovada em concurso público para o cargo de procuradora do município de Nilópolis. Sua trajetória na Procuradoria-Geral de Mesquita foi marcada pela atuação técnico-jurídica e pelo fortalecimento institucional do órgão ao longo de praticamente nove anos em que atuou como procuradora-geral adjunta – a nomeação aconteceu em 2017.

“Mesquita sempre foi mais do que um local de trabalho para mim. Foram anos de muito aprendizado, de construção coletiva e, principalmente, de comprometimento com o serviço público. Tenho enorme gratidão pela confiança depositada ao longo dessa trajetória e saio com a tranquilidade de saber que a instituição permanece forte, técnica e muito bem conduzida”, afirma Dra. Aline.

Com a vacância do cargo, assume a função de procurador-geral adjunto o procurador efetivo Dr. Matheus Vinícius Menegatti da Costa, servidor concursado da Prefeitura de Mesquita desde junho de 2013. Além da atuação jurídica no município ao longo de quase 13 anos, Dr. Matheus exerce a função de vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública e Direito Municipal da 64ª Subseção da OAB-RJ (Mesquita), presidida pelo Dr. Igor Silva de Menezes, também procurador efetivo do município.

“Essa nomeação representa uma grande responsabilidade, mas também o reconhecimento de uma trajetória de dedicação ao município. Recebo essa missão com muito senso de compromisso institucional e com o objetivo de contribuir para o fortalecimento contínuo da Procuradoria-Geral de Mesquita, mantendo o padrão técnico, a segurança jurídica e a excelência no assessoramento à gestão municipal”, diz o Dr. Matheus Menegatti.

A Procuradoria-Geral do Município de Mesquita conta atualmente com nove procuradores efetivos, incluindo o procurador-geral adjunto Dr. Matheus Menegatti, além da procuradora-geral, Dra. Claudia da Silva Deveza Dantas. Para ela, a trajetória da Dra. Aline simboliza um legado importante de formação e valorização profissional construído na PGM ao longo dos últimos anos.

“Ela é a segunda procuradora que passou pela PGM e conquistou aprovação em concurso público para outro município, desde que eu me tornei procuradora-geral. Isso demonstra a qualidade técnica dos profissionais formados e desenvolvidos dentro da PGM. Temos orgulho desse legado, que também inclui ex-estagiários e servidores que seguiram novos caminhos e hoje atuam, por exemplo, nas forças de segurança pública. São profissionais que passaram pela nossa estrutura, cresceram aqui e conquistaram espaços importantes por mérito próprio. A Procuradoria-Geral de Mesquita também cumpre um papel de formação e fortalecimento de talentos para o serviço público”, destaca a Dra. Claudia Dantas.