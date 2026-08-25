Agentes do 20º BPM apreenderam pistola, munições, rádios e drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam pistola, munições, rádios e drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar

Publicado 25/08/2026 13:21

Mesquita - Um homem foi preso e um jovem apreendido por tráfico de drogas durante uma ação de policiais militares do 20º BPM, na localidade conhecida como Sebinho, em Rocha Sobrinho, Mesquita , na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, uma pistola, munições, rádios transmissores e diferentes tipos de entorpecentes foram apreendidos.

Entre o material recolhido estava uma pistola calibre 9 mm com a numeração suprimida, além de 21 munições do mesmo calibre e dois rádios transmissores. Os policiais também apreenderam 170 pedras de crack, 157 cápsulas de cocaína, 114 papelotes de ice, 80 trouxinhas de maconha e dez trouxinhas de skank.

Os dois envolvidos foram encaminhados à 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. Após análise da autoridade policial, um deles permaneceu preso e o outro foi apreendido. De acordo com as informações do caso, ambos foram autuados por tráfico ilícito de drogas. a defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.