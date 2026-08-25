Agentes do 20º BPM apreenderam pistola, munições, rádios e drogas na comunidade do Sebinho, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar
PM apreende arma, munições e drogas durante ação em Mesquita
Um homem foi preso e um jovem apreendido após abordagem de policiais do 20º BPM na localidade do Sebinho
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Operações do 20º BPM terminam com quatro presos em Mesquita
Ocorrências na Mina e na Chatuba também resultaram na apreensão de drogas e equipamentos de comunicação do tráfico
Cachorro adotado por Flávio Bolsonaro durante o lançamento de campanha foi resgatado em bairro perigoso com apoio da polícia
Filhote sem raça definida estava em um imóvel na Coreia, em Mesquita, e foi encontrado pela Comissão dos Animais da Alerj
Fuzil e drogas são apreendidos em operação da PM em Mesquita
Suspeito foi detido na comunidade da Coréia com munições e rádio transmissor durante ação de policiais do 20º BPM
Investigação sobre venda de drogas leva à prisão de dois homens em Mesquita
Ação ocorreu na localidade conhecida como Casinhas e terminou com a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie
Operação na Chatuba resulta em duas prisões e apreensão de arma e entorpecentes em Mesquita
Policiais do GAT cercaram suspeitos que tentaram escapar e recolheram pistola, munições e diferentes tipos de drogas
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