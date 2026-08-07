Agentes da 53ª DP capturaram suspeitos após denúncias sobre venda de drogasReprodução/Polícia Civil
Investigação sobre venda de drogas leva à prisão de dois homens em Mesquita
Ação ocorreu na localidade conhecida como Casinhas e terminou com a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie
Investigação sobre venda de drogas leva à prisão de dois homens em Mesquita
Ação ocorreu na localidade conhecida como Casinhas e terminou com a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie
Operação na Chatuba resulta em duas prisões e apreensão de arma e entorpecentes em Mesquita
Policiais do GAT cercaram suspeitos que tentaram escapar e recolheram pistola, munições e diferentes tipos de drogas
Suspeito é detido com pistola e motocicleta roubada em operação da PM em Mesquita
Ação do 20º BPM ocorreu perto da comunidade da Chatuba após denúncia de tiros
Gerente do tráfico é preso durante operação da Polícia Civil na Baixada Fluminense
Suspeito foi localizado em Mesquita após ação de inteligência. Agentes apreenderam drogas, dinheiro e material do tráfico
Operação da PM apreende fuzil e mais de 4 mil porções de drogas em Mesquita
Ação do Patamo do 20º BPM foi realizada após denúncias de homens armados no Alto Uruguai
Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura
Serviço estava deslocado para o Fórum da cidade desde março, devido a danos causados pela chuva
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