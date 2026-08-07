Agentes da 53ª DP capturaram suspeitos após denúncias sobre venda de drogas - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 53ª DP capturaram suspeitos após denúncias sobre venda de drogasReprodução/Polícia Civil

Publicado 07/08/2026 16:25

Mesquita - Informações sobre a existência de um ponto de comercialização de drogas na Rua Romário levaram policiais civis até a região conhecida como Casinhas, em Mesquita , na Baixada Fluminense. A diligência terminou com dois homens presos.

O trabalho ficou a cargo da 53ª DP (Mesquita) e integrou a Operação Contenção, iniciativa voltada ao enfrentamento do tráfico de entorpecentes no município. De acordo com a Polícia Civil, as equipes passaram a verificar a movimentação na área depois de receberem informações sobre a venda de drogas no endereço. Durante a ação, os agentes identificaram dois homens que, segundo a corporação, participavam da comercialização do material.

A presença dos policiais provocou uma tentativa de fuga. Os suspeitos deixaram o ponto onde estavam e foram acompanhados pelos agentes até serem alcançados. Com a dupla, a equipe recolheu drogas e uma quantia em dinheiro. O valor encontrado e a quantidade de entorpecentes não foram informados.

Os homens foram conduzidos para a delegacia de Mesquita. Após a análise da ocorrência, ambos tiveram a prisão em flagrante formalizada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.