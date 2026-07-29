Agentes do 20º BPM apreenderam moto roubada, pistola e munições com suspeito - Reprodução

Agentes do 20º BPM apreenderam moto roubada, pistola e munições com suspeito Reprodução

Publicado 29/07/2026 13:52

Mesquita - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar nas proximidades da comunidade da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense , após denúncias de disparos de arma de fogo na região. A ação foi realizada por policiais do 20º BPM.

De acordo com a corporação, a equipe fazia patrulhamento ostensivo quando recebeu informações de um transeunte sobre uma discussão acompanhada de tiros nas imediações do DPO da Chatuba. Os agentes seguiram imediatamente para o endereço indicado.

O suspeito foi localizado e abordado pelos policiais. Durante a ação, os militares apreenderam uma pistola calibre 9 mm e sete munições intactas. Além da arma, a PM recuperou uma motocicleta preta que possuía registro de roubo. O veículo foi recolhido para os procedimentos de investigação.

O homem preso e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia responsável pela área, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais cabíveis foram adotadas. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espoaço permanece à disposição.