Mesquita realiza agendamento on-line para emissão de identidade e atividades esportivas - Divulgação

Mesquita realiza agendamento on-line para emissão de identidade e atividades esportivasDivulgação

Publicado 09/07/2026 16:48

Mesquita - A partir de agora, os mesquitenses têm ainda mais facilidade para realizar a emissão do documento de identificação pessoal e reservar os espaços de lazer do Complexo Esportivo Campo do União. Isso porque o Colab passa a permitir o agendamento on-line, com dia e hora marcados, para a realização de identidades no Centro Municipal de Serviços e, também, para o uso da quadra poliesportiva ou do campo futebolístico do União. As reservas podem ser feitas tanto pelo aplicativo quanto pelo site https://mesquita.colab.re/.

A inovação chega para somar a outros serviços que, hoje, também estão disponíveis no modelo virtual. Caso das atividades da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, com as emissões de Nada a Opor e das carteiras de estacionamento para Idosos e Pessoas com Deficiência, por exemplo.

“A ideia é facilitar e agilizar a vida do munícipe. Sobre o uso do Complexo do União, o sistema melhora os procedimentos, porque organiza e agiliza a marcação e utilização do espaço. Já sobre a marcação das identidades, os munícipes não precisarão mais chegar cedo e enfrentar filas para pegar as senhas. Tudo pode ser resolvido no conforto de casa e com ainda mais comodidade”, explicou Amanda Barbosa, analista da Subsecretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Gestão, da Prefeitura de Mesquita.

Emissão de identidades

Se antes era preciso retirar senhas presencialmente no Centro Municipal de Serviços, agora, os mesquitenses conseguem agendar diretamente pela internet. Basta acessar o aplicativo ou site do Colab, clicar no ícone de “Documentos e Licenças” e escolher a opção de “Emissão de Carteira de Identidade Nacional".

Lá, é possível reservar um dia e horário e, ainda, reservar vagas para outras pessoas. Depois disso, será preciso apenas comparecer ao equipamento (Av. Pres. Costa e Silva 1513, Centro), portando os seguintes documentos, em formato original e cópia: CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. Nos casos de menores de 16 anos, é necessária a presença do responsável legal, portando um documento oficial com foto, também original e cópia.

Entre o último mês de abril e o início de junho, o sistema registrou, ao todo, mais de 820 solicitações de agendamentos. “É algo inovador e tecnológico, que busca desburocratizar os processos e evitar impasses e lotações no local. A cada dia, Mesquita vem se modernizando e se atualizando para oferecer os serviços da melhor forma possível aos moradores. É nossa missão enquanto servidores públicos”, detalha Luiz Vilela, que integra a Subsecretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Vale frisar que, no posto, é feita apenas a emissão da 1º via de identidade para pessoas de até 15 anos. Agora, sobre o sistema, para os idosos (com idade igual ou acima de 60 anos), lactantes (com prole até o 2º ano de vida completo), gestantes e pessoas com deficiência (necessário laudo médico), é dispensado o agendamento prévio para atendimento no Centro Municipal de Serviços. Porém, a dispensa da reserva não se estende aos acompanhantes, com exceção dos casos de lactantes com filhos de até dois anos de idade.

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento confiável, seguro, disponível em formato físico e/ou digital, possuindo um número único nacional, o CPF. Ela é indicada para todos os cidadãos brasileiros, substituindo o antigo RG.

Complexo Esportivo do União

O campo do complexo, localizado em Santa Terezinha, foi adaptado para o formato society, sendo dividido em duas áreas. Isso permite a realização de jogos simultâneos, o que aumenta a disponibilidade e oferece mais oportunidades para as práticas futebolísticas. Enquanto isso, a quadra poderá ser utilizada para partidas e atividades de futsal, basquete, vôlei e handebol, sempre respeitando as normas de uso do espaço. É possível agendar um horário entre segunda e sexta-feira, das 18h à meia-noite.

Uma vez feito o pré-agendamento, o munícipe deverá ficar atento ao Colab para receber as notificações de confirmação do horário. É por lá também que ele será avisado caso o agendamento tenha de ser adiado por motivos eventuais. Cabe destacar que as reservas da semana, tanto para o campo quanto para a quadra, serão exibidas no telão do campo.