Construção sobre o Rio da Prata suportará mais de dez toneladas e terá passagens específicas para pedestres - Divulgação

Construção sobre o Rio da Prata suportará mais de dez toneladas e terá passagens específicas para pedestresDivulgação

Publicado 07/06/2026 17:10

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita iniciou a obra de reconstrução da ponte da Rua Delfina Borges, que liga o município a Nova Iguaçu. Ao todo, três carretas com materiais chegaram ao local para as atividades iniciais, definidas pelo içamento e posicionamento das vigas que darão sustentação ao perfil da ponte. Vale ressaltar que a execução é fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A ponte, localizada sobre o Rio da Prata, terá a expansão nas dimensões de largura e a implementação de passagens para pedestres em ambos os lados. Além disso, a construção, feita de concreto armado e em formato de arco, está sendo projetada para suportar até dez toneladas, permitindo o deslocamento de diferentes tipos de veículos.

Após o posicionamento das vigas, a equipe implementará as formas do tabuleiro, para conter o concreto fresco até que ele endureça e adquira a resistência necessária. As etapas seguintes são a concordância do pavimento para o ajuste de transição e o asfaltamento da ponte, finalizando a intervenção. A previsão é de que a obra termine em até um mês e meio, ou seja, em meados de julho.

“Essa é uma via de alto fluxo de trânsito, que dá direto na Via Dutra, pelo bairro da Jacutinga. Temos aqui um dos pontos de entrada para Mesquita e também a opção para quem deseja fazer o retorno para Nova Iguaçu. Por isso, é ideal que a estrutura seja bem firme, justamente para suportar qualquer tipo de veículo, principalmente caminhões pesados e coletivos”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.

Outras intervenções

As ações de melhorias na região começaram antes mesmo da reconstrução da ponte. O Rio da Prata passou por um processo de limpeza completa, realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), por meio do programa “Limpa Rio”. O intuito foi melhorar o fluxo das águas para reduzir riscos de transbordamentos. Junto a isso, a equipe realizou o alargamento das margens.

“Sem dúvidas, vai melhorar muito a mobilidade e a fluidez aqui na região. O diferencial dessa nova ponte são os espaços específicos para os pedestres, garantindo toda a segurança e tranquilidade na hora de realizar a passagem. Essa parte terá também uma espécie de corrimão, que costumamos chamar de guarda-corpo”, afirmou Flávio Luís Gomes Carnaval, subsecretário municipal adjunto de Serviços Públicos.