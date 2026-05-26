Evento reuniu profissionais, jovens, familiares e convidados no Fórum da Comarca de Mesquita para celebrar a trajetória do Núcleo de Atendimento de MedidasDivulgação
NAM de Mesquita: 10 anos de acolhimento e transformação social
Evento reuniu profissionais, jovens, familiares e convidados no Fórum da Comarca de Mesquita para celebrar a trajetória do Núcleo de Atendimento de Medidas
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Evento reuniu profissionais, jovens, familiares e convidados no Fórum da Comarca de Mesquita para celebrar a trajetória do Núcleo de Atendimento de Medidas
PGM de Mesquita tem novo procurador-geral adjunto
Após quase nove anos de atuação na cidade, Dra. Aline Tavares Neves toma posse em cargo efetivo em Nilópolis e Dr. Matheus Menegatti, servidor concursado de Mesquita, assume função estratégica na Procuradoria-Geral do Município
Mesquita implanta laboratório de alta performance para atletas
O Lapsem seleciona talentos, treina as equipes de alto rendimento e produz estudos com base nos resultados
Formatura do curso "Mulheres Conectadas" marca o alcance da qualificação digital em Mesquita
Com aulas realizadas em uma unidade móvel adaptada de sala de aula, a formação ofereceu aprendizados de informática básica em diferentes bairros da cidade
Capacitação em Libras amplia acesso de surdos à Saúde de Mesquita
Treinamento qualificou profissionais e ajudou a fortalecer a comunicação acessível nas unidades do município
Treinamento de combate a incêndio capacita profissionais da Clínica da Família Jacutinga
Orientações foram passadas a duas turmas, reunindo 30 funcionários de diferentes áreas da unidade
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