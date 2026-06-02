A equipe se reuniu no gabinete executivo da Prefeitura e apresentou a rede de assistência social do município, assim como os protocolos de suporte à população em situações de calamidade - Divulgação

A equipe se reuniu no gabinete executivo da Prefeitura e apresentou a rede de assistência social do município, assim como os protocolos de suporte à população em situações de calamidadeDivulgação

Publicado 02/06/2026 12:49

Mesquita - Representantes da Subsecretaria de Assistência Social de Mesquita foram convidados a participar do encontro mensal das referências estaduais da Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social (FORSUAS), que ocorreu de modo remoto. A equipe se reuniu no gabinete executivo da Prefeitura e apresentou a rede de assistência social do município, assim como os protocolos de suporte à população em situações de calamidade.

Como referencial, foi utilizado o caso das fortes chuvas que atingiram o município em março deste ano, quando a união entre planejamento e estratégia garantiu o suporte às vítimas dos temporais de maneira eficiente, com os recursos disponíveis. Os integrantes da Assistência Social de Mesquita destacaram os desafios encontrados nesses contextos e os métodos adotados para superá-los.

Nesse processo, a tecnologia provou-se uma ferramenta fundamental na assistência às vítimas das enchentes. A partir do acesso a um sistema digital criado pela Prefeitura de Mesquita, o cidadão pôde realizar o cadastramento de seus dados, procedimento que facilitou a análise de informações e distribuição de apoio eficiente e igualitário por parte da Secretaria de Assistência Social.

A subsecretária da pasta, Érika Rangel ressaltou o diálogo amplo com a população como uma das bases para o atendimento da Assistência Social e, ao mesmo tempo, como um dos maiores obstáculos encontrados em um cenário de emergência.

“Um dos grandes desafios envolve essa questão da educação permanente, do diálogo constante com o munícipe. As nossas equipes precisam estar unidas, preparadas e seguras para que, em momentos de crise, consigam passar essa segurança para o cidadão que, muitas vezes, nunca sequer pensou em utilizar um serviço público ou recorrer à Assistência Social”, explicou.

Na reunião, Érika destacou ainda a importância da atuação integrada entre diferentes órgãos municipais, como a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e o Centro de Controle Operacional (CCO) com a Assistência Social para a gestão de crises e atendimento ao cidadão nesses cenários.

O que é a FORSUAS?

A Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social é uma estratégia de apoio emergencial fundada pelo Governo Federal para atuar em situações de calamidade pública, desastres naturais e outras crises que impactam diretamente a população em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa reúne profissionais e equipes técnicas da Assistência Social para reforçar o atendimento nos municípios afetados, garantindo acolhimento, orientação e acesso a direitos básicos.

A atuação da Força de Proteção envolve ações como apoio psicossocial, cadastramento de famílias, distribuição de benefícios eventuais e articulação da rede socioassistencial. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta das cidades em momentos de emergência, assegurando proteção social às pessoas atingidas.