Atualmente, Mesquita conta com mais de 200 mediadores atuando em suas 37 escolas públicas municipaisDivulgação
Educação de Mesquita abre curso para mediadores
Formação oferece qualificação gratuita para profissionais de apoio a estudantes da Educação Especial
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Espaço da Mulher Mesquitense realiza aulas inaugurais dos cursos de Design de Sobrancelhas e Cabeleireira
Com vagas esgotadas, cursos iniciam atividades e preparam alunas para atuação profissional no setor da beleza
Simulado de evacuação envolve 500 pessoas em Mesquita
Atividade aconteceu na semana passada na Escola Municipal Expedito Miguel e teve a participação de profissionais e alunos
Prefeitura de Mesquita começa obra de expansão da Ponte da Rua Delfina Borges
Construção sobre o Rio da Prata suportará mais de dez toneladas e terá passagens específicas para pedestres
Assistência Social de Mesquita participa de conferência da FORSUAS
No encontro, foram apresentados os procedimentos e estratégias de atendimento utilizados pela pasta em situações de emergência
NAM de Mesquita: 10 anos de acolhimento e transformação social
Evento reuniu profissionais, jovens, familiares e convidados no Fórum da Comarca de Mesquita para celebrar a trajetória do Núcleo de Atendimento de Medidas
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