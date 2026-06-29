Atualmente, Mesquita conta com mais de 200 mediadores atuando em suas 37 escolas públicas municipais - Divulgação

Atualmente, Mesquita conta com mais de 200 mediadores atuando em suas 37 escolas públicas municipaisDivulgação

Publicado 29/06/2026 12:09

Mesquita – O município de Mesquita está prestes a dar mais um passo em direção à qualificação de profissionais da educação e fortalecimento da inclusão nas escolas municipais. Em parceria com a Universidade Estácio de Sá, a Educação do município promove o Curso de Formação Profissional de Apoio Escolar, voltado ao aprimoramento do preparo dos mediadores da rede pública municipal de ensino.

Com duração prevista até o mês de novembro, o curso acontecerá em modelo semipresencial, com aulas à distância e encontros presenciais realizados toda quinta-feira, das 18h30 às 20h30, no polo do bairro Califórnia, localizado na Rua Oscar Soares 1446, em Nova Iguaçu.

O foco do conteúdo programático está no desenvolvimento de habilidades e ensino de métodos pedagógicos apropriados para o trabalho de suporte e acolhimento dos estudantes com transtornos ou deficiências. A formação é gratuita e acompanhada de certificado de conclusão.

Atualmente, Mesquita conta com mais de 200 mediadores atuando em suas 37 escolas públicas municipais. De maneira frequente, os profissionais participam de formações continuadas para aprimorar seus conhecimentos e seu desempenho no apoio dos estudantes em sua rotina escolar.

“A expectativa é de que essa capacitação não se limite ao cumprimento de exigências nacionais de investimento em educação pública, mas venha a aprimorar o trabalho dos nossos mediadores e, consequentemente, o acolhimento dos estudantes da Educação Especial, oferecendo mais qualificação e o preparo além do que já buscamos proporcionar”, explica Isabelle Cruz, subsecretária municipal de Gestão Administrativa de Educação.