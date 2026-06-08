Atividade aconteceu na semana passada na Escola Municipal Expedito Miguel e teve a participação de profissionais e alunos - Divulgação

Atividade aconteceu na semana passada na Escola Municipal Expedito Miguel e teve a participação de profissionais e alunosDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:00

Mesquita - Na última semana, a Defesa Civil de Mesquita realizou um simulado de evacuação predial para casos de princípio de incêndio na Escola Municipal Expedito Miguel. A ação foi acompanhada pela diretora da unidade, Fernanda Lemgruber, e utilizou apitos com dois sons curtos e um longo como forma de alerta para funcionários e alunos. Esse tipo de simulação é de extrema importância, pois faz com que alunos e funcionários estejam preparados para emergências, reduzindo riscos e aumentando a segurança.

No turno da manhã, durante a simulação prática, o tempo total de evacuação da unidade foi de três minutos e sete segundos. Com os alunos da tarde, o resultado foi ainda melhor: eles conseguiram alcançar o marco de dois minutos e 44 segundos, gerando comemoração por parte de todos os envolvidos.

Antes das duas simulações, houve uma preparação prévia realizada pela equipe da Defesa Civil de Mesquita, que explicou a necessidade de se precaver e os cuidados necessários nesse tipo de evacuação.

“Ações assim são essenciais. Esperamos e fazemos de tudo para que situações assim nunca aconteçam. Mas, caso venham a acontecer, é importante que estejamos preparados para lidar com todo tipo de emergência”, disse Fernanda Lemgruber.

Agente de Proteção da Defesa Civil de Mesquita, João Monteiro explica alguns pontos fundamentais para o sucesso desse tipo de exercício. "Precisamos de um tempo de resposta ágil para que esse princípio de incêndio não se torne uma conflagração. Nesse período, cada funcionário da escola tem um papel determinado durante o treinamento. A orientação é não retirar nenhum material da sala, preservando a segurança e a integridade física de todos. A vida precisa ser sempre a prioridade”, afirmou.