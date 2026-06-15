Com vagas esgotadas, cursos iniciam atividades e preparam alunas para atuação profissional no setor da beleza - Divulgação

Com vagas esgotadas, cursos iniciam atividades e preparam alunas para atuação profissional no setor da belezaDivulgação

Publicado 15/06/2026 17:19

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita realizou as aulas inaugurais dos cursos de Design de Sobrancelhas e Cabeleireira oferecidos pelo Espaço da Mulher Mesquitense. A iniciativa busca promover a capacitação profissional e a geração de renda para mulheres do município, além de incentivar o empoderamento feminino e a valorização da autoestima. As inscrições foram realizadas pela internet e todas as 60 vagas disponibilizadas para as formações foram preenchidas.

Durante as aulas inaugurais, foram apresentados às alunas aspectos importantes para o desenvolvimento das capacitações, como a frequência mínima exigida, o planejamento metodológico dos cursos, as atividades de extensão, os requisitos de vestimenta e outras orientações relacionadas à formação.

Para Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense, as aulas representam um marco para a retomada das atividades do equipamento.

“Estamos de volta depois de um período de suspensão por conta das chuvas. É um novo começo, um novo ciclo de cursos”, destacou.

Ao longo das aulas, as participantes do curso de Design de Sobrancelhas aprenderão técnicas de modelagem, correção e visagismo, desenvolvendo habilidades essenciais para atuação na área da beleza. As alunas do curso de Cabeleireira também receberão formação voltada à prática profissional e ao aprimoramento técnico.

Vitória de Almeida, que já concluiu o curso de cabeleireira há 4 anos, se mostrou entusiasmada para sua formação como designer de sobrancelhas: “Nessa nova etapa eu espero aprender novas coisas e ter novas conquistas. Aqui eu sei que vou evoluir, eles são profissionais, dão todo o suporte pra gente”, comentou.

Os encontros acontecem duas vezes por semana, nos turnos da manhã e da tarde, totalizando uma carga horária de 50 horas. Ao final da formação, as participantes receberão certificado de conclusão, que possibilita o exercício formal das atividades e amplia as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.