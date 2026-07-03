Iniciativa amplia ações de conscientização e leva orientações sobre segurança viária para diferentes instituições do município, como empresas e escolas privadas, além de igrejas - Divulgação

Iniciativa amplia ações de conscientização e leva orientações sobre segurança viária para diferentes instituições do município, como empresas e escolas privadas, além de igrejasDivulgação

Publicado 03/07/2026 14:46

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita ampliou o alcance das ações de Educação para o Trânsito desenvolvidas no município. A partir de agora, empresas, igrejas e escolas particulares também podem solicitar palestras promovidas pela Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que levam orientações sobre segurança viária, respeito às leis de trânsito e atitudes capazes de contribuir para um trânsito mais seguro e organizado.

Voltadas para estudantes, colaboradores e demais integrantes das instituições participantes, as palestras estimulam a reflexão sobre o papel de cada cidadão na construção de um trânsito mais humano. O conteúdo é adaptado ao perfil de cada público e aborda temas como comportamento seguro nas vias, convivência entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além da importância da prevenção de acidentes.

"A educação é o caminho mais eficiente para transformar o trânsito. Fiscalizar é importante, mas orientar e conscientizar faz com que as pessoas compreendam por que determinadas atitudes preservam vidas. Quando levamos esse debate para escolas, empresas e igrejas, ampliamos o alcance dessa campanha em prol do respeito e da responsabilidade", disse a subsecretária municipal de Transporte e Trânsito, Roberta Damasceno.

A iniciativa fortalece um trabalho que já vem sendo desenvolvido pela Prefeitura em campanhas educativas voltadas a diferentes públicos, como idosos, motoristas profissionais, estudantes e servidores municipais, mas exercida principalmente nos equipamentos públicos da cidade.

Agora, a proposta é ampliar cada vez mais o diálogo com a população, levando informação de forma acessível e incentivando mudanças de comportamento capazes de reduzir acidentes e tornar o trânsito mais seguro para todos.

"Promover segurança pública também significa investir em prevenção. Cada pessoa conscientizada multiplica esse conhecimento dentro de casa, no trabalho e na comunidade. São pequenas mudanças de atitude que, somadas, ajudam a salvar vidas e tornam a mobilidade urbana mais segura para toda a cidade", afirmou a secretária municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Mobilidade Urbana de Mesquita, Renata Paranhos.

As instituições interessadas podem solicitar gratuitamente uma palestra entrando em contato com a Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito pelo e-mail setrans@mesquita.rj.gov.br, pelo telefone ou WhatsApp (21) 2042-7015, pelo Instagram @setrans_mesquita ou presencialmente, na Rua Heitor da Costa Val 71, no Centro.