A campanha nacional conscientiza sobre a importância do combate e da prevenção da violência contra a pessoa idosaDivulgação
Combate a violência contra idosos no Centro Municipal de Longevidade
Evento em alusão à campanha Junho Violeta teve programação interativa na Chatuba
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Evento em alusão à campanha Junho Violeta teve programação interativa na Chatuba
Mesquita abre agenda para solicitações de palestras de Educação para o Trânsito
Iniciativa amplia ações de conscientização e leva orientações sobre segurança viária para diferentes instituições do município
Educação de Mesquita abre curso para mediadores
Formação oferece qualificação gratuita para profissionais de apoio a estudantes da Educação Especial
Espaço da Mulher Mesquitense realiza aulas inaugurais dos cursos de Design de Sobrancelhas e Cabeleireira
Com vagas esgotadas, cursos iniciam atividades e preparam alunas para atuação profissional no setor da beleza
Simulado de evacuação envolve 500 pessoas em Mesquita
Atividade aconteceu na semana passada na Escola Municipal Expedito Miguel e teve a participação de profissionais e alunos
Prefeitura de Mesquita começa obra de expansão da Ponte da Rua Delfina Borges
Construção sobre o Rio da Prata suportará mais de dez toneladas e terá passagens específicas para pedestres
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