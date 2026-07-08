A campanha nacional conscientiza sobre a importância do combate e da prevenção da violência contra a pessoa idosa - Divulgação

A campanha nacional conscientiza sobre a importância do combate e da prevenção da violência contra a pessoa idosaDivulgação

Publicado 08/07/2026 14:49

Mesquita - O Centro Municipal de Longevidade fechou o mês de junho com uma comemoração própria em alusão ao Junho Violeta. A campanha nacional conscientiza sobre a importância do combate e da prevenção da violência contra a pessoa idosa. O espaço municipal faz parte da Assistência Social e se dedica exclusivamente ao atendimento da terceira idade, a partir de atividades que promovem saúde física e mental e, consequentemente, o bem-estar dos idosos.

A agenda contou com exercícios capazes de trabalhar a coordenação motora, como um jogo de empilhar copos; a memória, com brincadeiras de perguntas e respostas; o equilíbrio, a partir de uma corrida de ovos; e a autoestima, com um desfile envolvendo os participantes.

“É fácil trazer um palestrante arrumadinho, falando frases bonitas e ninguém entendendo nada. A gente decidiu apostar em uma programação para que eles interagissem e reconhecessem a importância dessa campanha. Agora, enquanto alguém está lendo esse texto, um idoso está tendo seus direitos violados. E é um dever de todos nós denunciar situações assim. Quem não denuncia está sendo conivente”, defende Flávia Santos, coordenadora do Centro Municipal de Longevidade.

Ao longo do evento, todas as dinâmicas desenvolvidas giraram em torno do estatuto do idoso. Surpreendentemente, o público presente sabia responder a maioria. A situação, porém, não surpreendeu Flávia. Isso porque os usuários aprendem sobre legislação de proteção à pessoa idosa no dia a dia do Centro Municipal de Longevidade.

“E esse estilo de dinâmica ajuda a memorizar o que já foi estudado. Isso faz com que a terceira idade saia mais consciente e possa cobrar melhor seus direitos”, explicou Erika Rangel, subsecretária de Assistência Social de Mesquita.

O Centro Municipal de Longevidade fica na Rua Assu s/nº, com acesso também pelo CRAS Chatuba. Para se cadastrar, basta ir ao local levando identidade e CPF de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ali, os usuários têm acesso a serviços como passeios culturais, dança, crochê, tarde de filmes com pipoca e criação de bijuterias, onde cada um se ajuda e faz alguma parte da atividade.