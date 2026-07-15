Ação do Patamo do 20º BPM foi realizada após denúncias de homens armados no Alto Uruguai; um suspeito foi preso e levado para a 53ª DP - Divulgação

Ação do Patamo do 20º BPM foi realizada após denúncias de homens armados no Alto Uruguai; um suspeito foi preso e levado para a 53ª DPDivulgação

Publicado 15/07/2026 18:09

Mesquita - Uma operação do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 20º BPM resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de um fuzil e grande quantidade de drogas na Rua Uruguai, na comunidade do Alto Uruguai, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

A ação foi desencadeada após denúncias sobre a presença de homens armados na região. De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, as equipes foram recebidas a tiros e revidaram à agressão.

Após um cerco tático e o avanço das guarnições pela comunidade, os policiais conseguiram prender um dos suspeitos. Com ele, foi apreendido um fuzil G3 calibre 7,62, municiado com cinco cartuchos intactos.

Durante a operação, os agentes também encontraram 2.400 pedras de crack, 2.000 pinos de cocaína e 120 papelotes de maconha, material que, segundo a corporação, seria destinado ao tráfico de drogas na região.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi registrado e a ocorrência apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.