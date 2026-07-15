Ação do Patamo do 20º BPM foi realizada após denúncias de homens armados no Alto Uruguai; um suspeito foi preso e levado para a 53ª DPDivulgação
Operação da PM apreende fuzil e mais de 4 mil porções de drogas em Mesquita
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Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura
Serviço estava deslocado para o Fórum da cidade desde março, devido a danos causados pela chuva
Agendamento on-line para emissão de identidade e atividades esportivas
Colab passa a permitir reserva de vagas para o Centro Municipal de Serviços e para o Complexo Esportivo Campo do União
Combate a violência contra idosos no Centro Municipal de Longevidade
Evento em alusão à campanha Junho Violeta teve programação interativa na Chatuba
Mesquita abre agenda para solicitações de palestras de Educação para o Trânsito
Iniciativa amplia ações de conscientização e leva orientações sobre segurança viária para diferentes instituições do município
Educação de Mesquita abre curso para mediadores
Formação oferece qualificação gratuita para profissionais de apoio a estudantes da Educação Especial
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