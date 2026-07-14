Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da Prefeitura - Divulgação

Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação

Publicado 14/07/2026 14:10

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita retomou, nesta semana, o atendimento presencial da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Município (PGM). O serviço deixa, que estava sendo realizado desde março, no Fórum de Mesquita, retornou ao seu local de origem.

A mudança marca a conclusão do processo de reorganização da Procuradoria-Geral do Município após os impactos provocados pelo temporal que atingiu as antigas instalações do órgão, no verão.

Com isso, os contribuintes que necessitarem de atendimento relacionado à Dívida Ativa deverão procurar novamente a sede da Prefeitura de Mesquita, localizada na Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro.