Mesquita volta a fazer atendimento da Dívida Ativa na sede da PrefeituraDivulgação

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Aline Martins
Mesquita - A Prefeitura de Mesquita retomou, nesta semana, o atendimento presencial da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Município (PGM). O serviço deixa, que estava sendo realizado desde março, no Fórum de Mesquita, retornou ao seu local de origem.
A mudança marca a conclusão do processo de reorganização da Procuradoria-Geral do Município após os impactos provocados pelo temporal que atingiu as antigas instalações do órgão, no verão.
Com isso, os contribuintes que necessitarem de atendimento relacionado à Dívida Ativa deverão procurar novamente a sede da Prefeitura de Mesquita, localizada na Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Centro.