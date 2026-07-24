Os policiais realizaram buscas no imóvel, localizaram o homem e efetuaram a prisão - Divulgação

Os policiais realizaram buscas no imóvel, localizaram o homem e efetuaram a prisãoDivulgação

Publicado 24/07/2026 12:28

Mesquita - Um homem investigado por atuar como gerente do tráfico de drogas na comunidade Vila Norma, em Mesquita, na Baixada Fluminense, foi preso por policiais civis da 53ª DP (Mesquita). A captura ocorreu após uma operação baseada em trabalho de inteligência e monitoramento desenvolvido pela equipe da delegacia. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme a corporação, o investigado tentou escapar ao notar a aproximação dos agentes e entrou em uma residência para se esconder. Os policiais realizaram buscas no imóvel, localizaram o homem e efetuaram a prisão.

Durante a ação, foram apreendidos uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e um caderno com registros relacionados à atividade criminosa. A Polícia Civil informou ainda que o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica no momento em que foi detido.

Além do cumprimento do mandado de prisão, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ocorrência foi registrada na 53ª DP, responsável pelas investigações do caso. A defesa do suspeito não foi ;pca;ozada/ O espaço segue à disposição.