Agentes do 20º BPM apreenderam pistola, carregadores, munições e drogas - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam pistola, carregadores, munições e drogas Reprodução/Polícia Militar

Publicado 06/08/2026 13:25

Mesquita - Uma ação da Polícia Militar na comunidade da Chatuba, em Mesquita, terminou com a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas . A ocorrência foi registrada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM.

Segundo a corporação, a operação fazia parte do patrulhamento em uma área conhecida pela comercialização de entorpecentes. Durante a incursão, os policiais encontraram um grupo de suspeitos, que se dispersou ao notar a presença da equipe.

Após o cerco montado pelos militares, Kauan do Nascimento Nunes e Thalysson Kauan Catarino foram alcançados e detidos. Os demais conseguiram fugir.

Na ação, os agentes recolheram uma pistola calibre .380 com a numeração suprimida, dois carregadores e oito munições. Também foram apreendidas 95 cápsulas de cocaína, 86 papelotes de skank e 52 pedras de crack.

Os dois suspeitos foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi registrado. A arma, as munições e todo o material entorpecente também foram apresentados na delegacia para os procedimentos legais. A defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.