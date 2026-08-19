Cachorro foi entregue ao senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, no ato de lançamento da campanhaDivulgação
Cachorro adotado por Flávio Bolsonaro durante o lançamento de campanha foi resgatado em bairro perigoso com apoio da polícia
Filhote sem raça definida estava em um imóvel na Coreia, em Mesquita, e foi encontrado pela Comissão dos Animais da Alerj
Cachorro adotado por Flávio Bolsonaro durante o lançamento de campanha foi resgatado em bairro perigoso com apoio da polícia
Filhote sem raça definida estava em um imóvel na Coreia, em Mesquita, e foi encontrado pela Comissão dos Animais da Alerj
Fuzil e drogas são apreendidos em operação da PM em Mesquita
Suspeito foi detido na comunidade da Coréia com munições e rádio transmissor durante ação de policiais do 20º BPM
Investigação sobre venda de drogas leva à prisão de dois homens em Mesquita
Ação ocorreu na localidade conhecida como Casinhas e terminou com a apreensão de entorpecentes e dinheiro em espécie
Operação na Chatuba resulta em duas prisões e apreensão de arma e entorpecentes em Mesquita
Policiais do GAT cercaram suspeitos que tentaram escapar e recolheram pistola, munições e diferentes tipos de drogas
Suspeito é detido com pistola e motocicleta roubada em operação da PM em Mesquita
Ação do 20º BPM ocorreu perto da comunidade da Chatuba após denúncia de tiros
Gerente do tráfico é preso durante operação da Polícia Civil na Baixada Fluminense
Suspeito foi localizado em Mesquita após ação de inteligência. Agentes apreenderam drogas, dinheiro e material do tráfico
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