Cachorro foi entregue ao senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, no ato de lançamento da campanha - Divulgação

Cachorro foi entregue ao senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, no ato de lançamento da campanhaDivulgação

Publicado 19/08/2026 05:29

Mesquita - De um quintal exposto ao sol e frio para o clã Bolsonaro : é assim que pode se resumir a história do filhote de cachorro que foi entregue ao senador e candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, no domingo durante o ato de lançamento da campanha.

Aos quase três meses de vida, o animal esteve entre cinco cães resgatados pela Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Alerj, em julho, no bairro da Coreia, um dos mais perigosos do município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Na ação, o presidente da Comissão, Marcelo Dino (PL), precisou recorrer a policiais da 53ª DP (Mesquita), que garantiu a entrada da Comissão e de protetores voluntários no local e a prisão da então tutora.

Ao todo, foi cerca de um mês de espera para que o cão encontrasse um lar. A escolha veio da menina Isabella, que faz tratamento contra câncer e conheceu Flávio no mês passado, quando o senador a visitou durante uma internação no Instituto do Câncer (Inca). A família da jovem conta que Isabella fez questão da entrega por agradecimento à Lei Sansão, que permitiu prisão de pessoas que praticam maus tratos, incluindo abandono, aos animais.

"Estava tudo certo para minha filha encontrá-lo em Copacabana e quando sugeri levar uma lembrança, Isabella não hesitou em escolher um cachorro que fosse vítima de maus tratos, em agradecimento também ao pai dele, Jair Bolsonaro, que assinou a Lei Sansão", contou a mãe Tabata Paz, que trabalha para o presidente da Comissão dos Animais.