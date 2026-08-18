Suspeito foi detido na comunidade da Coréia com munições e rádio transmissor durante ação de policiais do 20º BPM - Reprodução / Polícia Militar

Suspeito foi detido na comunidade da Coréia com munições e rádio transmissor durante ação de policiais do 20º BPMReprodução / Polícia Militar

Publicado 18/08/2026 07:38 | Atualizado 18/08/2026 07:39

Mesquita - Uma operação realizada na comunidade da Coréia, em Mesquita , terminou com um homem preso e mais de 700 porções de entorpecentes apreendidas. Na mesma ocorrência, policiais militares encontraram um fuzil e outros materiais que, segundo a corporação, estavam com o suspeito.

A ação foi conduzida por equipes do 20º BPM (Mesquita). Entre as drogas recolhidas, a maior quantidade era de cocaína, com 398 cápsulas. Os agentes também contabilizaram 295 pedras de crack e 104 trouxinhas de maconha.

Além dos entorpecentes, um fuzil calibre 5.56 foi retirado de circulação. Dez munições foram apreendidas junto com a arma. A equipe encontrou ainda um rádio transmissor e um simulacro de arma de fogo durante a ocorrência.

O homem e todo o material recolhido foram apresentados na 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi registrado e ficou sob responsabilidade da Polícia Civil. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.