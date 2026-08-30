Suspeito foi capturado em flagrante e levado para a delegacia da região - Reprodução

Suspeito foi capturado em flagrante e levado para a delegacia da regiãoReprodução

Publicado 30/08/2026 18:47

Mesquita - Dois homens foram detidos após serem flagrados com um aparelho de ar-condicionado retirado de um estabelecimento na Rua José Montes Paixão, em Mesquita , na Baixada Fluminense. Segundo as informações divulgadas, equipes do Grupamento Tático Ambiental (GTAM) da Guarda Municipal e do Paço Municipal foram acionadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para atender à ocorrência.

Um dos suspeitos foi detido no local. O segundo tentou fugir, mas foi localizado e capturado pelas equipes durante as buscas. Os dois homens foram encaminhados para a 53ª DP (Mesquita), onde o caso foi apresentado para a adoção das medidas cabíveis.

De acordo com as informações repassadas, ambos já tinham passagens por furto e tráfico. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.