Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack e maconha na comunidade do Sebinho, em Mesquita - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack e maconha na comunidade do Sebinho, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar

Publicado 31/08/2026 17:55

Mesquita - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades da comunidade do Sebinho, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense . As prisões ocorreram durante uma ação de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) de combate ao tráfico de drogas na região.

Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas com os suspeitos 210 cápsulas de cocaína, 110 pedras de crack e 47 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor. Somadas, as apreensões totalizaram 367 porções de entorpecentes.

Os dois homens foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça. a defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.