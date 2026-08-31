Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, crack e maconha na comunidade do Sebinho, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar

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Aline Martins
Mesquita - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas nas proximidades da comunidade do Sebinho, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense. As prisões ocorreram durante uma ação de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) de combate ao tráfico de drogas na região.
Segundo a Polícia Militar, foram apreendidas com os suspeitos 210 cápsulas de cocaína, 110 pedras de crack e 47 trouxinhas de maconha, além de um rádio transmissor. Somadas, as apreensões totalizaram 367 porções de entorpecentes.
Os dois homens foram levados para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça. a defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.