Agentes do 20º BPM apreenderam 17 cartões, dinheiro em espécie e celulares com dois suspeitos, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar
Dois homens são presos com 17 cartões bancários e R$ 2,8 mil em Mesquita
Suspeitos foram flagrados realizando saques com cartões em nomes distintos. Ocorrência foi registrada como estelionato
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Dois homens são presos com cocaína, crack e maconha em Mesquita
Policiais apreenderam 367 porções de drogas e um rádio transmissor durante ação na comunidade do Sebinho
Dois homens são detidos após furto de ar-condicionado em Mesquita
Suspeitos foram localizados por equipes da Guarda Municipal e levados para a 53ª DP
PM apreende arma, munições e drogas durante ação em Mesquita
Um homem foi preso e um jovem apreendido após abordagem de policiais do 20º BPM na localidade do Sebinho
Operações do 20º BPM terminam com quatro presos em Mesquita
Ocorrências na Mina e na Chatuba também resultaram na apreensão de drogas e equipamentos de comunicação do tráfico
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Filhote sem raça definida estava em um imóvel na Coreia, em Mesquita, e foi encontrado pela Comissão dos Animais da Alerj
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