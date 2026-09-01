Agentes do 20º BPM apreenderam 17 cartões, dinheiro em espécie e celulares com dois suspeitos, em Mesquita - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam 17 cartões, dinheiro em espécie e celulares com dois suspeitos, em Mesquita Reprodução/Polícia Militar

Publicado 01/09/2026 16:48

Mesquita - Dois homens foram presos após serem flagrados realizando saques com 17 cartões bancários de diferentes bandeiras e em nomes distintos no Centro de Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, R$ 2.850 em espécie e dois celulares também foram apreendidos.

Agentes do 20º BPM faziam patrulhamento pela região quando perceberam os suspeitos realizando diversos saques. Diante da situação, os policiais abordaram os dois homens. Após a abordagem, eles foram conduzidos para a 53ª DP (Mesquita), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial e registrada como estelionato.

Ao todo, os policiais apreenderam 17 cartões de crédito, R$ 2.850 em dinheiro e dois aparelhos celulares. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.