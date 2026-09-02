Segundo a PM, suspeitos tentaram fugir durante ação do 20º BPM na comunidade da Chatuba/Coreia - Reprodução/Polícia Militar

Segundo a PM, suspeitos tentaram fugir durante ação do 20º BPM na comunidade da Chatuba/CoreiaReprodução/Polícia Militar

Publicado 02/09/2026 12:04 | Atualizado 02/09/2026 12:05

Mesquita - Um grupo foi preso durante uma ação da Polícia Militar na comunidade da Chatuba/Coreia, em Mesquita, na Baixada Fluminense . Segundo a corporação, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a aproximação de policiais do 20º BPM, mas foram alcançados e detidos.

De acordo com a PM, as equipes haviam reforçado o patrulhamento em pontos considerados estratégicos da região quando encontraram o grupo. A quantidade de pessoas presas não foi informada no material divulgado.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, um rádio transmissor e R$ 15 em dinheiro. Também foram recolhidas 393 cápsulas de cocaína, 375 pedras de crack e 313 trouxinhas de maconha, totalizando 1.081 porções de drogas, segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar.

A ocorrência foi encaminhada para uma delegacia da região, que não foi identificada no material, para os procedimentos relacionados ao caso. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.